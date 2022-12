Lucho Cáceres confesó por qué terminó su amistad con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller

Lucho Cáceres confesó por qué Gian Piero Díaz y Renzo Schuller no son sus amigos | Moloko Podcast

Lucho Cáceres reveló en una reciente entrevista que ya no considera a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, recordados conductores de ‘Combate’, como sus amigos. Según el artista nacional, el distanciamiento inició cuando la dupla se opuso a las críticas que hacía contra el extinto reality de competencia de ATV.

En el espacio ‘Moloko Podcast’, el actor de 53 años inició explicando que no está de acuerdo en que los programas de espectáculos molesten a figuras del gremio artístico con preguntas incómodas sobre su vida privada. Tampoco que sean ellos mismos quienes ventilen sus intimidades a la prensa.

“Ahora resulta que a la prensa y a los reporteros no les puedes decir nada, son inmaculados. No le puedes decir ‘¿no me puedes hacer preguntas más inteligentes?’, y eso que no soy hincha de nuestro amigo (Gian Marco). Y lo peor es que la gente cree que eso le debemos al público. Lo único que un actor le debe a su público es una buena actuación”, sostuvo.

A lo largo de los años, Lucho Cáceres ha criticado a 'Combate' y 'Esto es Guerra' por el tipo de contenido que ofrece al público.

Tras ello, aseguró no soporta cuando la audiencia defiende a los reporteros con la frase “está cumpliendo su trabajo, tiene que comer”. Fue allí cuando recordó que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller le dieron una respuesta parecida cuando él criticó a ‘Combate’, donde ellos ganaban una exorbitante cifra de dinero.

“Eso (la frase) me lo han dicho conductores que ganaban 40 mil dólares cuando los critiqué por trabajar en Combate. Hasta ese momento eran mis amigos. Luego, nos hemos encontrado y me han dicho ‘Lucho, tú no sabes todo lo que hay detrás, esas familias, uno tiene que trabajar, yo voy a tener otro hijo’. Yo me quedé (sorprendido) y creo que hasta le dije sorry (perdón)”, sostuvo.

Carlos Orozco y Hugo Lezama, los presentadores del espacio digital, resaltaron que hay una enorme diferencia entre “trabajar para ganarse los soles y trabajar para mantener un estatus de vida”. Lucho Cáceres estuvo de acuerdo con sus palabras.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller condujeron juntos 'Combate', desde que inició en el 2011 hasta su cancelación en el 2018. (ATV)

¿Qué dijo sobre Magaly Medina?

En la misma entrevista, Lucho Cáceres habló sobre Magaly Medina, quien lo llamó “basura” y “escoria” años atrás. El actor le ganó un juicio, por lo que presentadora de ATV fue condenada a dos años prisión suspendida y al pago de 70 mil soles como reparación civil.

“Me dijo basura, escoria, pobre diablo, regresa al basural de donde saliste. Insultos que configuran el delito de injuria y difamación agravada tipificada. El honor es un bien jurídico fundamental, está en la Constitución. Así yo gane este juicio, que he ganado en primera instancia, yo creo que la querellada va a apelar y va a ir a la Superior, esto va hasta la Suprema. En todo caso vamos bien. Para mí no hay nada que justifique que me digan que soy una basura o una escoria”, agregó.

Lucho Cáceres le ganó juicio a Magaly Medina. (Instagram)

