Renzo Schuller y Gian Piero Díaz: Inicio de su distanciamiento y una posible reconciliación

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz condujeron el primer reality de competencia del Perú llamado ‘Combate’ por casi ocho largos años y con mucho éxito, luego vinieron otros programas en otros canales que quisieron imitarlo como ‘Esto es Guerra’, pero jamás tuvo la esencia y corazón que caracterizaba al formato de ATV.

Esta dupla se ganó el cariño de todos los seguidores de ‘Combate’ que los llaman de cariño ‘Shushu’ y ‘Pipi’ ellos ya tenían una gran amistad, por trabajos en común y hasta una empresa que tenían juntos. Pero el formato de ATV se acabó y se emitió hasta el 28 de diciembre del 2018, debido a la poca sintonía que tenía.

Renzo y Gian Piero se despidieron entre lágrimas del programa. “Hoy con mucha pena, pero con la alegría de saber que les hemos dejado alegría. Esteramos en el corazón de ustedes por el resto de nuestras vidas y se lo agradecemos de manera infinita. Contento de pertenecer a esta historia”, se despidió muy apenado Schuller.

Por su lado, Gian Piero Díaz señaló que la parte más difícil despedirse es dejar a las familias sin el programa. “Cuesta decir Adiós. Han sido casi 8 años. Cuando la noticia del final llega, es ahí cuando se te estruja un poco el corazón, pero pensando en cómo vamos a dejar un vacío para aquellas personas que habían optado a Combate como parte de la familia ”, dijo.

Luego, para sorpresa de todos el público combatiente, estos amigos se distanciaron. Pero,¿por qué? Hay rumores que dicen que fue porque Gian Piero aceptó la conducción de ‘Esto es Guerra’ en el 2019 y esto enojó mucho a Schuller porque lo consideraba como una traición ir a conducir el programa que por años fue su competencia y que se adueñaban de sus ideas para realizar los juegos y circuitos.

Además, Schuller indicó que su excompañero jamás le habría comunicado que se uniría al famoso reality de América TV contra el que enfrentaron durante tantos años.

Los meses pasaron y Renzo Schuller recibió una oferta laboral de GV Producciones para conducir junto a Ethel Pozo el programa ‘El show después del Show’ en América Televisión.

Gian Piero se va de ‘Esto es Guerra’

Después de dos años, Gian Piero se retira de programa de competencia de América por un tema de mantener su bienestar y pasar más tiempo con sus hijas, en diciembre del 2021.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Creo que hoy es tiempo de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a la familia. Me voy con el cariñó de los combatientes y guerreros”, señaló el día de su despedida.

Pero, la forma de pensar de Renzo Schuller habría cambiado, ya que el 9 de mayo de este año, fue presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra, en reemplazo de María Pía Copello.

Renzo comentó que no había aceptado antes la conducción del programa de competencia que se realiza en Pachacamac, porque tenía otros contratos laborales.

“Las producciones chocaban, no se podía entrar o estar en un programa compartiendo. Tenía que respetar mi contrato, si no podía haber estado acá tranquilamente”, indicó el día de su presentación.

Justo en esos días los medios de comunicación entrevistaron a Gian Piero Díaz y le preguntaron si le gustaría conducir con Renzo un programa de competencia y él señaló que le deseaba lo mejor a su expartner y no descartaba ningún trabajo.

“Yo no descarto absolutamente nada en la vida, menos después de la pandemia. Renzo es un excelente conductor, persona y siempre le voy a desear lo mejor”, declaró para el diario el Trome.

Puentes de reconciliación

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado fueron invitados al set de ‘Amor y Fuego’ donde hablaron sobre el nuevo espacio que conducen ‘Esto es Bacán’ y el presentador, Rodrigo González no perdió la oportunidad de preguntar sobre el sonado distanciamiento que tiene con su excompañero Renzo Schuller.

El popular ‘Pipi’ sorprendió a todos al indicar que tiene la esperanza en que pronto ambos puedan volver a estar juntos. Además, dijo que no había ninguna razón para que no se hablen como los amigos que eran antes.

“ Eso de que no se pueden ni ver, no va por ahí. Con Renzo tenemos muchas diferencias y también muchas coincidencias por parte de una amistad , pero lo que si es que por respeto a esa linda amistad, al cariño que le tengo a él todavía y a toda su familia, no voy a comentar”, comentó Piero.

Sorprendió al asegurar que confía en que en algún momento ambos podrían retomar su amistad y solucionar estos impases. “Por respeto a esa linda amistad que tuvimos y a ese cariño que le tengo y a su familia, porque yo creo que algún momento esto se va a solucionar con el tiempo”, puntualizó.

Finalmente, aclaró que no existe ningún tipo de maldad ni alguna razón negativa por la que se hayan distanciado por tanto tiempo. Por esto mismo es que cree que en algún momento podrían volver a estar juntos.

“Maldad nunca ha habido entre los dos, por lo tanto, no hay alguna razón por la que podamos volver hablarnos”, comentó.

Rossana quiere que vuelvan a ser amigos

Ante estas declaraciones, la ahora compañera de conducción de Gian Piero Díaz, señaló que entre los exconductores de ‘Combate’ hay gran cariño. Aseguró que ambos “se adoran”, sin embargo, prefirió no hablar más del tema por respeto a la decisión de ambos.

“De hecho como amigos nos dan pena que se hayan distanciado, pero es rollo de ellos, soy pata de Renzo y su esposa como de Gian Piero y con el tiempo habrá oportunidad que conversen y de pronto se amisten”, explicó.

