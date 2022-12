Gisela Valcárcel dedica emotivo saludo de cumpleaños a Ethel Pozo en redes sociales: “Le agregaste alegría a mi vida”

Gisela Valcárcel saluda en redes sociales a su hija, Ethel Pozo, por su cumpleaños. Instagram.

La conductora de televisión, Ethel Pozo, cumplió este 15 de diciembre, 42 años de edad y lo viene celebrando de la mejor manera, primero con sus compañeros de ‘América Hoy’, quienes la agasajaron con una decoración muy hermosa, además que llegó su amiga Natalia Salas para saludarla en persona y agradecerle todo su apoyo como amiga en este proceso que está viviendo al batallar contra el cáncer que padece.

Asimismo, su esposo Julián Alexander le envió al set de televisión un gran ramo de rosas rojas y le escribió en la tarjeta de regalo el siguiente mensaje. “Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por ser la mejor esposa, compañera, amiga, madre, te amamos”, dice la dedicatoria que le hizo director Del Barrio Producciones y que también le escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la que no fue ajena a saludarla en sus redes sociales fue su madre Gisela Valcárcel, quien le dedicó un largo post en su cuenta de Instagram, donde la felicitó por llenar de alegría su vida y darle fuerza para seguir adelante.

“¡Feliz día hija!. Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real”, escribió inicialmente.

Además, acompañó el texto con un video, en el cual recopiló varias fotografías de su única hija de pequeña, otras con sus nietas y finalmente con la nueva familia que ha formado junto a Julián Alexander. Como se sabe, Ethel Pozo tuvo una reunión para celebrar su cumpleaños el pasado fin de semana junto a su familia materna.

“¡Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas!. Tu buen humor une a la familia. Te amamos. Feliz cumpleaños y a seguir celebrando la vida. P.D. Con la canción que siempre te cantaba ‘Sugar’, para ti”, terminó su emotivo mensaje.

Gisela Valcárcel saluda a su hija por su cumpleaños y le dedica mensaje en sus redes sociales. Instagram

Usuarios no pasan desapercibido comentario navideño de Gisela Valcárcel

En el mismo post que la diva de la televisión le dedicó a su hija por su onomástico, muchos de sus seguidores le han preguntado si a su hija de pequeña también le decía que Papá Noel existe, esto luego que Gisela dijera ese comentario a los niños de una chocolatada navideña en San Juan de Lurigancho.

“A ella también le decías que Papá Noel no existe. No creo”, “¿Y cuándo era niña le decías que Papá Noel no existe?”, “Pero, ¿ella tampoco creía en papá Noel?”, fueron algunas frases que escribieron los cibernautas en su plataforma virtual.

Hace algunos días, Gisela Valcárcel se tomó un tiempo para visitar a los niños y niñas de ese distrito de Lima Este, donde realizó una chocolatada navideña, pero lo repercutió más, no fue la obra social que hizo sino las palabras que tuvo con los pequeños asistentes al romper su ilusión de creer en Papá Noel.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad”, empezó diciendo.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

Asimismo, Gisela Valcárcel recalcó que este personaje ha sido creado por el hombre con una intención comercial, pues su único fin es que se fomente la entrega de regalos, lo que supone una fuerte inversión económica en los hogares y centros de trabajo.

“Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, agregó la rubia conductora de televisión.

Al ver la repercusión que tuvieron sus palabras en las redes sociales, la popular ‘Señito’ utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse de manera oficial, indicando que ella celebra la Navidad porque es la fecha de nacimiento de Jesús.

“Sí, dije eso, pero también dije que era lindo Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad. En realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad, por eso, eso fue lo que dijo”, indicó.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras romper ilusión de niños en chocolatada. | Instagram

