Rodrigo González cuestiona a Gisela Valcárcel por romper ilusión de niños: “¡No puedes imponer!”

Gisela Valcárcel sigue dando de qué hablar por las declaraciones que tuvo durante una chocolatada navideña que realizó para los niños de bajos recursos económicos de San Juan de Lurigancho. La conductora de televisión aseguró durante esta actividad que Papá Noel no existe, arruinando de esta manera la infancia de los menores.

Magaly Medina fue una de las primeras conductoras en salir a expresar su rechazo contra el mensaje que dio la ‘Señito’, indicando que su enemiga televisiva no tenía el derecho de romper la ilusión de los niños, especialmente durante la época navideña.

A estas duras críticas se le sumó el de Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, quien sostuvo que Gisela Valcárcel llegó a este evento benéfico con la idea de imponerse, pues ella quería dejar en claro que el personaje de Papá Noel fue inventado.

“Tu de frente vas e impones, tú no puedes ser así, no puedes imponer lo que quieres (...) ¿Tu quién ere? para hacer eso en una reunión?, es necesario que tengas que calcinarle los oídos así, y tomarte atribuciones que nadie te ha dado, que ningún padre te ha dado”, dijo.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ indicó que la rubia conductora de televisión cometió un grave error al decir que el famoso personaje navideño no existe frente a decenas de pequeños, quienes esperaban pacientemente recibir una tasa de chocolate y un panetón.

El conductor del magazine de Willax Televisión también cuestionó la forma en que Gisela Valcárcel empezó a predicar su religión, esto pese a que no sabía si los niños y padres tenían la misma fe que ella.

“¿Qué hace después de esa burrada? Dice: “Tengan vergüenza de alabar al señor” Empezó a hacer su catequesis (...) Parece una fanática, de qué secta se escapó esta señora”, dijo.

Rodrigo González en 'Amor y Fuego'

¿Qué dijo Gisela?

Durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel sorprendió a más de uno al decirle a los niños que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos niños creen en esta figura de la Navidad por los regalos que reparte por el mundo.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado, no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra”, expresó.

Desde ese momento la rubia conductora de televisión no ha dejado de recibir críticas por parte de los cibernautas, así como de diferentes conductores de televisión por su poca empatía con los más pequeños.

