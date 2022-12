Ethel Pozo recordó la vez que lavó la bandera peruana: “Fue en la época del Fujimorismo”

Ethel Pozo cuenta que lavó la bandera peruana y protestó contra el fujimorismo. (América TV)

Este 14 de diciembre, Ethel Pozo sorprendió al revelar que en el pasado lavó la bandera peruana. Durante la última emisión de ‘América Hoy’, los conductores se pronunciaron acerca de los actos vandálicos que se han estado suscitando en Lima y en varias regiones del Perú desde hace varios días durante las protestas y manifestaciones.

Todo comenzó cuando Janet Barboza resaltó el derecho de todas las personas de hacer escuchar su voz, pero evitando los fuertes enfrentamientos con las autoridades y los actos violentas de un grupo de gente. Como se recuerda, se han registrado ataques a los medios de comunicación, carreteras bloqueadas, saqueos en muchos establecimientos, entre otros acontecimientos que ponen en crisis al país.

“Si un pueblo necesita y desea protestar porque considera que tiene todos los motivos por hacerlo, entonces sí, vamos a protestar. Yo también he estado en marchas, pero pacíficas. No ha pasado de algunos encuentros con policías”, dijo la popular ‘Rulitos’.

En ese momento, Ethel Pozo rememoró su época de estudiante universitaria y confesó que también asistió a las marchas para luchar por la democracia. Incluso, lavó la famosa bandera peruana que hoy en día se sigue utilizando en las concentraciones masivas.

“Todos hemos estado en marchas desde la época del lavado de la bandera. Yo estaba en la universidad y me iba al centro de Lima, en la época de Toledo contra el fujimorismo, para lavar la bandera. Yo creo que todos los peruanos en algún momento hemos salido a las calles porque es un derecho, pero de forma pacífica”, dijo la presentadora.

Por su parte, Janet Barboza indicó que el Perú es un país que se hace respetar, pues se han realizado cacerolazos, extensas caminatas y otros actos pacíficos. Sin embargo, lo que se está viviendo actualmente no guarda ninguna relación y expresó su rechazó a los ataques a la propiedad privada.

Ethel Pozo lavó la bandera del Perú en la época de Toledo. (Captura)

Rodrigo González rechazó agresiones durante protestas

Rodrigo González no dejó de pronunciarse acerca de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el Perú. El conductor de espectáculos no pasó por alto los actos vandálicos que se propiciaron el 12 de diciembre contra los estudios de algunos medios de comunicación.

El popular ‘Peluchín’ señaló que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, los ataques a la propiedad privada y enfrentamientos contra las autoridades no se deben tolerar. Además, indicó que respeta a las personas que aún consideran a Pedro Castillo como el presidente de la República, pero resaltó que su mandato ya terminó.

“Esto no es protestar, esto es vandalismo, estos son enemigos de nuestro país, porque puedes conseguir con el diálogo, antes que destruir nuestro país, antes que detener la inversión y asustar al turismo. Esto que están haciendo trae atraso. Esto que están haciendo un grupo de gente que no representa a los 33 millones de peruanos. No podemos permitir que, en aras de buscar la democracia, vandalizar lo que es protestar. Esto es vandalismo, es delincuencia”, dijo.

Finalmente, el presentador hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del Perú para que tomen acción lo más pronto posible y puedan parar los hechos vandálicos. Además, señaló que estas protestas ponen al Perú como un país de “terror” ante los ojos de miles de turistas que ya no van a querer visitarnos.

