“Papá Noel no existe”, la frase que usó Gisela Valcárcel para dirigirse a los niños en chocolatada navideña

Con el fin de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel se tomó un tiempo para visitar a los niños y niñas del distrito de San Juan de Lurigancho, donde realizó una chocolatada como obra social para los menores que menos recursos económicos tienen.

Durante su participación en dicho evento, la popular ‘Señito’ sorprendió a todos los asistentes, incluyendo a los más pequeños, pues la conductora de televisión rompió la ilusión de los infantes al revelar que el Papá Noel no existe, por lo que de parte de él no iban a recibir ningún regalo esta Navidad.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad”, empezó diciendo.

Asimismo, Gisela Valcárcel recalcó que este personaje ha sido creado por el hombre con una intención comercial, pues su único fin es que se fomente la entrega de regalos, lo que supone una fuerte inversión económica en los hogares y centros de trabajo.

“Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, agregó la rubia conductora de televisión.

Además, al ver la repercusión que tuvieron sus palabras en las redes sociales, Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse de manera oficial, indicando que ella celebra la Navidad porque es la fecha de nacimiento de Jesús.

“Sí, dije eso, pero también dije que era lindo Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad. En realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad por eso, eso fue lo que dijo”, indicó.

Además, la presentadora de televisión lamentó que las personas que trabajan vistiéndose de Papá Noel ahora se encuentren molestos con ella. “Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel”, precisó la ‘Señito’.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras romper ilusión de niños en chocolatada. | Instagram

¿Cuál será el futuro de Gisela?

Durante la última gala de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel se refirió al futuro del reality de baile, indicando que no sabía si en el 2022 iba a volver con este mismo formato, por lo que se despidió de la mejor manera de su público y producción en general.

“La verdad con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase. No me pregunten que planes tengo para el próximo año porque aún no lo tengo. No sé si volveré a hacer este show, solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”, comentó.

