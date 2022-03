Fabio Agostini entra en pánico y se niega a cumplir reto de altura: “Hace tres años lo hacía, pero ahora me asusté”

Fabio Agostini no cumplió reto de altura en Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

¿No aprenden? Hace unos meses quedaron totalmente suspendidas los retos de altura debido a que la línea de vida falló y Elías Montalvo cayó cerca de cuatro metros de altura. Desde esa fecha Esto es Guerra no volvió a realizar este tipo de pruebas hasta el inicio de esta nueva temporada.

Fabio Agostini fue seleccionado para ser el primer competidor en pasar el juego ‘salto al vacío’, el cual consistía en subir hasta la cima de un juego inflable para luego tirarse.

Lo que nunca imaginó el modelo español es que cuando llegó a la más alto de este juego sufriría un ataque de pánico que no le permitiría lanzarse al vacío. La voz en off del programa, Mr G, le indicó que tenía un total de cuatro minutos para completar el reto antes de perder.

Pese al pedido de sus compañeros, Fabio Agostini indicaba que no podía hacerlo. “ No puedo hermano, quiero ver que alguien lo haga primero. No puedo, no puedo, yo peso mucho y me da un poco de respeto ese juego ”, comentó.

Mientras que los ‘guerreros’ lo alentaban, Johanna San Miguel hacía lo mismo desde la conducción, donde le aseguraba que no le pasaría nada; sin embargo, por su parte, María Pía Copello le decía que entendía que no quisiera cumplir con este reto.

Tanto fue el temor del modelo español que en más de una ocasión soltó una lisura para dar a conocer que de verdad tenía miedo. “ Me cagu* loco. Necesito un paracaídas que esto está alto hermano. Me cagu*, lo iba a hacer de golpe y me asusté. Parece un cuarto piso ”, se le oye decir.

Asimismo, debido a lo sucedido en el pasado, Fabio Agostini señaló que desde su perspectiva, el juego no se veía tan seguro y sentía que estaba algo desinflado, por lo que no saltaría por ningún motivo.

“Parece que le falta aire a eso (juego inflable). Hace tres años lo hacía, pero ahora me asusté. ¿Y la línea de vida? Yo sé que me voy a romper la espalda. Si lo veo a alguien a hacerlo primero, me animo. No puedo”, agregó.

Fabio Agostini no pudo cumplir reto de altura tras sufrir ataque de pánico. Pese a su temor, Johanna San Miguel le insistió para saltar.

ROSA GARCÍA TAMPOCO CUMPLIÓ RETO

La exvoleibolista Rosa García fue invitada al programa Esto es Guerra para formar parte de los ‘combatientes’. La deportista también debía someterse al reto de altura para darle un valioso punto a su equipo, pero finalmente no pudo superar su fobia a las alturas.

Rafael Cardozo intentó alentar a su compañera y estuvo con ella en todo momento. Sus consejos no sirvieron de nada porque finalmente ella no saltó. La conductora Johanna San Miguel también tuvo palabras de aliento para la deportista, aunque nada de esto funcionó.

