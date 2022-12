Exbailarín de Giuliana Rengifo se retracta y hace mea culpa por polémica con ‘El Gran Show’

George Neyra hace mea culpa por polémica con El Gran Show. (Instagram)

George Neyra, el bailarín que estuvo acompañando a Giuliana Rengifo durante las primeras galas de ‘El Gran Show’, habló sobre la polémica que protagonizó a inicios del mes de noviembre por su abrupta salida del reality. Como se recuerda, el profesional de la danza sorprendió al contar que la producción le comunicó de un momento a otro que ya no iba a ser parte del staff de bailarines y no le dieron explicaciones.

Tras ello, fue Ethel Pozo quien reveló que dicha decisión se determinó porque el coreógrafo no se presentó en los ensayos y que lo estuvieron llamando varias veces hasta que contestó para avisar que “había tomado algo y le dolía la cabeza”. Sin embargo, esto fue desmentido por el mismo danzante e indicó que su ausencia se debió a temas de salud. Posteriormente, amenazó con tomar acciones legales y resaltó que “la verdad va a salir a la luz”.

Ahora, después de poco más de un mes del escándalo que ocasionó, George Neyra volvió a pronunciarse al respecto para señalar que está arrepentido. Durante una entrevista con un medio local, el bailarín aclaró que todo lo que dijo se debió a la cólera que sintió en el momento y expresó su agradecimiento con ‘El Gran Show’.

Te puede interesar: Exbailarín de Giuliana Rengifo advierte con tomar acciones legales tras retiro de ‘El Gran Show’

“Para serte sincero las cosas que dije fueron al calor del momento y yo, como bailarín profesional y artista que soy, hago un mea culpa, me retracto por haber dicho algunas cosas por cólera. Yo estoy agradecido de haber participado en ese programa, encantado de apoyar a mis compañeros con mis buenas vibras”, dijo a Trome.

Con respecto a las multas que hay en los contratos de GV Producciones para sus trabajadores, George Neyra reveló que ellos manejan otro tipo de condiciones a diferencia de los artistas que son convocados. Además, espera volver a reencontrarse con Gisela Valcárcel muy pronto.

“No, porque se manejó de la mejor forma, pude evitar decir algunas cosas, pero no puedo engañarme, fue algo que sentía en ese momento. Ya si tengo la oportunidad de conversar con Gisela Valcárcel y mirarnos a los ojos, encantadísimo. Por supuesto, en este medio nos estamos para pelearnos con nadie, siempre debemos apoyarnos”, agregó.

George Neyra y Gisela Valcárcel. (Captura)

Te puede interesar: George Neyra, Anthony Aranda y más bailarines que dejaron de aparecer en ‘El Gran Show’

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre George Neyra?

Ethel Pozo reveló en ‘América Hoy’, el pasado miércoles 2 de noviembre, que George Neyra no llegó a la academia el día feriado para sus ensayos. Incluso, preocupó a muchos de sus compañeros por su ausencia.

“El día lunes (1 de noviembre) todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, indicó Pozo, aclarando que para la televisión no existe feriado.

Janet Barboza, por su parte, contó que la producción de ‘El Gran Show’ llamó muy preocupada hasta a la mamá del bailarín, pero no lograron ninguna respuesta sobre el profesional.

SEGUIR LEYENDO