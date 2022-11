Gisela Valcárcel aclara el futuro del bailarín que ocasionó la caída de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’

Gisela Valcárcel aclara qué pasó con bailarín que ocasionó caída de Giuliana Rengifo | El Gran Show / América TV

La última vez que el bailarín George Neyra apareció en ‘El Gran Show’ fue cuando se presentó con Giuliana Rengifo en la quinta gala del programa, ocasionando su caída al poder cargarla. Poco después, anunció que fue retirado por la producción de Gisela Valcárcel sin previo aviso. Ahora, la conductora de TV aclaró en vivo la situación de su extrabajador.

En un inicio, la ‘Señito’ mostró imágenes de los ensayos de la cumbiambera, quien tuvo que practicar sin su compañero porque este no asistió a las instalaciones de América TV. “Le escribí y tampoco contesta, no le entra el WhatsApp. No puede pasar esto porque estoy en sentencia”, expresó la cantante bastante incómoda.

Acto seguido, Valcárcel indicó al público que no pensaba entrar en detalles sobre la salida de Neyra. “Por respeto a los bailarines es que no hablaremos del tema. Simplemente no está y ya veremos pues, si vuelve o no. No hay problema”, sostuvo en plena transmisión en vivo.

“Quiero dejar en claro que aquí lo que buscamos es disciplina. Aquí lo que tenemos no es un reality inventado, si le duele el cuello a Giuliana lo ponemos. No hay nada oscuro bajo el mantel, todo está bien. Tenemos respeto por cada uno de los participantes y los bailarines”, añadió.

Gisela Valcárcel habló sobre George Neyra en 'El Gran Show'.

SEGUIR LEYENDO