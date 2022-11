Exbailarín de Giuliana Rengifo advierte con tomar acciones legales tras retiro de ‘El Gran Show’. (Willax TV)

¡No acaba la polémica! George Neyra, el bailarín que estuvo acompañando a Giuliana Rengifo durante las primeras galas de ‘El Gran Show’, volvió a pronunciarse y esta vez, reveló que está evaluando tomar medidas legales tras ser retirado del reality. Como se recuerda, el profesional de la danza sorprendió el último martes 01 de noviembre al contar que la producción del programa le había señalado de un momento a otro que no iba a salir el sábado 5 a la pista de baile.

Tras ello, fue Ethel Pozo quién señaló que George Neyra faltó a los ensayos por haber “tomado algo” por las fiestas de Halloween, pero esto fue desmentido por el mismo coreógrafo, quien indicó que todo se habría tratado por temas de salud. Sin embargo, ‘Amor y Fuego’ quiso averiguar qué planeaba hacer el joven con la situación que involucra su trabajo y a GV Producciones.

Ante las cámaras del magazine de Willax TV, George Neyra comenzó asegurando que él no le debe nada a nadie. Esto luego que, Gisela Valcárcel insinuara que él le debe dinero a Giuliana Rengifo. “Yo le debo nada a nadie, para empezar. Ellos pueden decir muchas cosas, es su palabra de ellos contra la mía. ¿Por qué me voy a incomodar por algo que no es cierto? Ella sabrá sus razones por las que lo ha dicho”, señaló incómodo.

“Yo hablé con las personas indicadas, con el abogado de dichas empresas y no tengo nada que declarar respecto a eso. Yo vengo acá a cumplir mi contrato laboral porque no se me ha rescindido para nada”, indicó, para luego revelar que ya está en conversaciones con su abogado.

“¿A qué acuerdo has llegado con la producción de El Gran Show?”, preguntó el reportero y a lo que él respondió: “Son temas que lo manejo por interno con mi abogado, justo estoy procediendo en base a eso de la mejor manera legalmente. La verdad va a salir a la luz”, sentenció.

George Neyra negó deberle dinero a Giuliana Rengifo. (Captura)

¿Por qué suspendieron a George Neyra?

Ethel Pozo reveló en su programa de ‘América Hoy’, el pasado miércoles 2 de noviembre, que el bailarín no llegó a la academia el día feriado para sus ensayos, incluso preocupó a muchos de sus compañeros por su ausencia.

“El día lunes (1 de noviembre) todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, indicó Ethel Pozo, aclarando que para la televisión no existe feriado.

Janet Barboza, por su parte, contó que la producción de ‘El Gran Show’ llamó muy preocupada hasta a la mamá del bailarín, pero no lograron ninguna respuesta sobre el profesional. “Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo (...) George Neyra después de hablar a las 8:30 p.m. con equipo de producción, y le dijo que estaba agotado y cansado, subió un video”, siguió contando la hija de Gisela Valcárcel.

