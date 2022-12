Tula Rodríguez asegura que no iría al programa de Magaly Medina: “No me interesa ir”

Tula Rodríguez descarta ir al programa de Magaly Medina. Video: Carlo Fernández C.

Tula Rodríguez y Sheyla Rojas brindaron una conferencia de prensa para hablar del nuevo proyecto que animarán. Se trata de ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, el cual se realizará este 31 de diciembre. Aunque este nuevo proyecto significa un acercamiento con la televisora donde trabaja Magaly Medina, una de sus más grandes detractoras; la actriz señaló que no aceptaría visitar su programa.

Como se recuerda, Magaly Medina no ha dudado en señalar a Tula Rodríguez como la amante del fallecido Javier Carmona, cuando aún estaba casado con Gisela Valcárcel. Versión que la exconductora de ‘En Boca de Todos’ no ha dudado en negar.

“No (iría), no voy porque, además, no me han invitado, y dos, porque no me interesa ir. La verdad que, uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasara, que nada se descarta en esta vida, va a ser cuando uno desee ir”, indicó Tula Rodríguez.

Asimismo, señaló que no se hace drama por nada, ni se complica demás. Respecto a los personajes que Magaly Medina ha retirado del set como Jonathan Maicelo, Andrea Montenegro, entre otros; Tula señaló que no cree que la periodista quiera hacer eso con ella. “Dios mío, no creo que eso pasara. Sí, he grabado alguna vez una nota para Magaly, sin ningún problema, es más, ha habido un evento. Ay, no sé, he aprendido, no me hago drama con nada, pero estoy donde quiero estar”, sentenció Tula Rodríguez.

En otro momento, la actriz aclaró que no es figura de ninguna televisora por ahora. Sin embargo, expresó su alegría de ser parte de ATV en este proyecto con Radiomar, donde animará un evento de fin de año con Sheyla Rojas.

“Es un placer trabajar con Tula, creo que cualquiera quisiera trabajar con ella, vamos a pasar el 31 de diciembre juntas, estoy contenta con esta sorpresa”, indicó la rubia, quien también animará el show con Paco Bazán.

Tula Rodríguez, Paco Bazán y Sheyla Rojas conducirán ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’, un programa especial de tres horas que será transmitido ininterrumpidamente por la señal de canal 9, además de todas las plataformas virtuales de Radiomar. El especial se emitirá el sábado 31 de diciembre después de JB en ATV.

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez animarán concierto de fin de año junto a Paco Bazán quienes tendrán a cargo la conducción del Salsatón con la participación de orquestas nacionales e internacionales. Video: Carlo Fernández C.

