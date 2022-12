Tepha Loza anhela boda e hijos con Mario Neumann: “No hay punto de comparación con Sergio Peña”

Tras terminar su relación con Sergio Peña, Tepha Loza decidió entregar su corazón a Mario Neumann, un hombre de 40 años con quien ya tiene planes de hijos y sueño con casarse. Aunque su relación tiene pocas semanas, la modelo cuenta que está muy ilusionada, dispuesta a aceptar si le piden matrimonio.

En conversación con ‘América Hoy’, Tepha Loza se atrevió a indicar que Mario Neumann reúne todas sus expectativas, y no tiene punto de comparación con Sergio Peña, su expareja.

“Yo me proyecto todo, pero ya depende de él. Yo estoy acá (mostrando su mano dispuesta a que le pongan el anillo). ¿Sí me pide matrimonio? Increíble. Me gustaría, de todas maneras. Yo vuelo, me encanta lo que estoy viviendo, estoy disfrutando la vida. Déjenme vivir, si yo soy feliz”, indicó Tepha Loza ante la cara sorprendida de los conductores.

“Hay algunas relaciones que se han enamorado de un momento a otro y ya tienen como 20 años de casados. Como lo dije, no hay norma ni una ley del amor de que después de dos años te casas, porque, sino, está mal”, aclaró la modelo.

Aunque al principio, indicó que no quería hablar de Sergio Peña, la exchica reality no dudó en marcar distancia e indicar que su pareja es mucho más madura y no hay punto de comparación con el futbolista.

“Yo, por respeto hacia mi actual pareja, no voy a mencionar a la otra persona, porque ya no tengo nada que mencionar. Está haciendo su vida, yo no sé nada de él. ¿Si Mario es un hombre maduro? Sí, muchísimo más maduro la verdad, no hay comparación de verdad. ¿Para qué vienen las comparaciones? no ganaría absolutamente nada, sería redundar en el tema y que lo vuelvan a mencionar. No hay comparación definitivamente”, indicó la modelo de 30 años, quien indicó que tiene muchas en común con su novio.

“¿Qué me enamoró de él? Muchas cosas, el que sea atento, que se proyecte como yo, que quieras las cosas como yo, es super tranquilo, es cero fiestas, gracias a Dios”, indicó.

Tepha Loza planea boda e hijos con su actual pareja. América Hoy

Quiere una familia con Mario Neumann

Tepha Loza confesó que le gustaría mucho salir embarazada en el 2023. Incluso, señaló que ya conversó el tema con Mario Neumann, su pareja.

“Es algo que he anhelado toda mi vida, porque siento que soy bien familiar. Me gusta el calor de la familia, del hogar. Me considero super tranquila, y sí me encantaría tener mi familia. ¿Hemos hablado del tema? Sí, de hecho es algo que hemos conversado los dos, a pesar de que él tiene dos hijos hermosos que los amo como si fueran mis hijos. Vamos a ver qué es lo que me prepara Dios, a mí, a él. No me quiero adelantar en ese sentido. Es mi vida, en algún momento se enterarán si Dios me bendice con un hijo”, señaló la modelo.

En otro momento, contó que conoce a Mario Neumann desde hace 3 años. Pese a que eran grandes amigos, su relación sentimental empezó recién hace un tiempo.

“(Lo conozco) años atrás, si no fluyó antes es porque yo estaba en otro momento. Hace tres años, éramos amigos, amigos, yo le contaba mis cosas. Él ya sabe cómo es mi carácter, lo que siempre quise”, remarcó la joven, quien contó que Mario tiene una buena relación con su madre y su abuela.

“Gracias a Dios tuvieron una bonita conexión, son los amores de mi vida, la felicidad es mía. ¿Si Melissa (Loza) lo conoce? No, no lo conoce”, sentenció.

Tepha Loza encontró un nuevo amor. (Instagram / Captura)

