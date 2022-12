Shirley Ipárraguirre lanzó nuevo tema y ansia ser convocada por Sergio George

Shirley Ipárraguirre sueña con ser convocada con Sergio George.

La cantante trujillana Shirley Iparraguirre a lo largo de su carrera ha demostrado la versatilidad de su voz, logrando interpretar cumbias y salsas con un estilo particular que la define. Pero en esta oportunidad, nos sorprende con su más reciente lanzamiento, con el tema ‘Devórame otra vez’.

Esta canción es una salsa sensual muy conocida del cantante Lalo Rodríguez, quien logró en el año 1988 que su álbum se convierta en su país, Puerto Rico como disco de oro de mayor venta en esa nación. Y que la trujillana ha logrado revivir en todas las redes sociales y plataformas musicales donde ya viene ganando varios seguidores. Vale indicar, que el videoclip de este tema fue grabado en el emblemático Gran Hotel Bolívar.

“Estoy feliz de recibir tanto apoyo con mi música, se vienen más novedades en mi carrera musical. Mis videos ya se encuentran en YouTube, estoy segura de que les gustará mi versión femenina de ‘Devórame otra vez’. Agradezco a todo el público que me sigue desde que me inicié en la música, mu única fin es darle un buen producto a la gente que tanto me quiere”, señaló la exponente del género tropical.

Actualmente, Shirley Iparraguirre tiene preparado también en las próximas semanas el lanzamiento de la canción “Te extraño tanto”, una salsa romántica que pondrá a bailar y suspirar a todos sus seguidores. A esto se suma que próximamente incursionará en otros géneros de la música tropical, pues desea conquistar a otros países del mercado latinoamericano y llevar muy en alto el nombre de su amado Perú.

“Estoy trabajando muy duro para llegar a conseguir todas las metas que me ha trazado. Mi frase es el talento se impone. Soy una convencida que tenemos muchos artistas de exportación”, señaló Shirley Iparraguirre a El Popular, donde también confesó que le gustaría ser una de las convocadas de,l productor estadounidense Sergio George.

“Él ya tiene a Yahaira Plasencia e incorporó a su empresa a Cielo Torres, me encantaría ser la siguiente convocada”, indicó la cantante.

Como se recuerda, Sergio George no solo llamó a sus filas a Cielo Torres, también convocó a You Salsa y Farik Grippa.

“Acabo de firmar y colgar el teléfono con Sergio George oficializando este inicio musical que augura muchas cosas bonitas. Trabajar al lado de Sergio es un honor y estoy muy agradecida. Estoy con ganas de trabajar ya. Sergio (George) viene en unos días y empezamos con la chamba de escoger los temas”, anunció Cielo Torres en aquel momento.

Mientras que Farik Grippa escribió en su red social: “Oficialmente, vamos a conquistar el mundo. Lo soñé desde que empecé mi carrera cantando en bares, restaurantes y todo tipo de eventos, simplemente por el gran amor a mi música, soñando que algún día mis sueños si se iban a cumplir. Nunca paré de trabajar. Con esto les digo que las metas y sueños se cumplen. El día llegó me voy a conquistar el mundo con mi bandera en el pecho. Ataca Sergio y qué suene, pero ahora en el planeta entero”.

Sergio George firmó con artistas peruanos. (Instagram)

¿Quién es Shirley Ipárraguirre?

Shirley Ipárraguirre es una bella trujillana que se inició cantando en una orquesta de casinos, llamada ‘‘Lima Fiesta”, luego en el 2008 se animó a participar del programa ‘Desafío y Fama’, conducido por Cristian Rivero en Panamericana TV, donde recibió elogios de parte del jurado como Oswaldo Cattone y Cecilia Bracamonte, quienes destacaron su buen timbre de voz.

Después dio su salto al espacio conducido por Janet Barboza en canal 5, ‘La Movida de los sábados’, donde participó de un concurso de canto y pudo conocer al productor Nilver Huarac, quien vio su talento y la invitó a integrar su grupo, ‘Las Hijas de su madre’, el cual estuvo integrado por Michelle Soifer, Génesis Tapia y Aixa Serapion.

Tras pasar por grupos como ‘Alma Bella’, ‘Alma Bella Nueva Generación’ y ‘Las Hechiceras de la Salsa’, la cantante inició su etapa como solista, logrando gran acogida en las plataformas musicales.

