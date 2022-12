Flavia Laos en los People Choice Awards: Influencer fue nominada en la premiación internacional

“Para mí ha sido algo súper grande, nunca se me había cruzado por la cabeza. Cuando me llamaron y me dijeron lloré de felicidad, estaba emocionada. Nunca han nominado a un peruano, esta es la primera vez y quiero que el Perú se una, así como se unen para el fútbol o para otros casos, quiero que este premio sea para el Perú”, indicó Flavia Laos a Infobae, quien espera lograr este triunfo a nombre de nuestro país.