Flavia Laos anunció que grabó para la serie internacional ‘Jugando con Fuego’: “Hice mi sueño realidad”

Flavia Laos contó que será parte de un proyecto internacional.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram y delante de 10 mil seguidores, Flavia Laos lanzó una noticia que lleva guardando desde hace un año. Ha grabado nada menos que para la serie ‘Too Hot to Handle’ o ‘Jugando con Fuego’, temporada 4. Este miércoles 7 de diciembre, la actriz convocó a sus seguidores para lanza la buena nueva, “una bomba”, como ella misma lo calificó.

Ante de anunciar la noticia, Flavia Laos confesó que sintió mucho temor, pero fue su hermana quién le dio fuerzas para aceptar la propuesta internacional. “Ya pueden ir a verla”, dijo con una gran sonrisa.

“Perú llegó a Netflix internacional y no solo a Latinoamérica”, acotó la joven, quien reveló que no pasaba por un buen momento en su vida personal cuando recibió el correo que cambiaría su destino. Contó también que junto a ella fueron convocados muchos talentos, con quienes tuvo que competir durante seis meses.

La producción ya puede verse en la plataforma internacional, donde Flavia desarrolla su papel en habla inglesa.

“Agradecer al Perú que me dio todo, sin ustedes no estaría donde estoy hoy en día. Chicos, ya me pueden ver en Netflix”, dijo emocionada.

