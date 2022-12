Flavia Laos es comparada con JLo por su look en la alfombra de los ‘People’s Choice Awards’

Crítica de moda compara a Flavia Laos con Jlo. TikTok.

El pasado martes 6 de diciembre se celebraron los ‘People’s Choice Awards’, donde Flavia Laos resultó ser ganadora de la categoría Influencer Latina del Año. La actriz y cantante no solo sorprendió con su logro, sino también con el imponente y sexy que usó para esta ocasión.

Flavia Laos llegó a la alfombra roja de los ‘People’s Choice Awards’ con un impecable look que dejó boquiabiertos a muchos. Un vestido naranja escotado y con una gran abertura en la parte inferior, junto a su peinado y las joyas que lució, recibieron halagos de parte de los expertos de la moda.

Krys Cordero, corresponsal online de E! Entertainment Latino, no dudó en compararla con Jennifer Lopez, por su atrevimiento y elegancia a la hora de vestir y lucir sus prendas.

“Influencer Latina del Año, Flavia Laos. La vemos, Diosa, me encanta el color de este vestido. Y me encantó, sobre todo, mostrar la cantidad de piel necesaria, muy JLo, me gustó mucho también el estilismo. Adicional, los accesorios dorados, que combinan perfecto con el premio, no es menor ese detalle. 10 de 10, Flavia, felicidades”, es la crítica que se puede escuchar a través de TikTok.

Shania Twain y Heidi Klum fueron otras de las tantas figuras elogiadas por la crítica. Sin embargo, quien no obtuvo buenos comentarios fue el actor internacional Ryan Reynolds, logrando solo un 7 por haber asistido a la gala con una vestimenta que no iba de acuerdo a la ocasión.

Flavia Laos brilló en la alfombra roja de los People Choice's Awards. E entertainment

Flavia Laos en reality británico de Netflix

Flavia Laos se viene abriendo camino en su carrera artística a nivel internacional. Este martes sorprendió como ganadora de la categoría Influencer Latina del Año, mientras que al día siguiente lanzó una gran noticia para su faceta actoral.

La actriz cumplió uno de sus sueños al aparecer en una producción de Netflix. Flavia Laos grabó hace unos meses para el reality británico ‘Too Hot To Handle’ o ‘Jugar con Fuego’ en español. La serie ya puede verse en la plataforma internacional.

En esta producción, la actriz interpreta a la bomba sexy que llega a la isla. “Agradecer al Perú que me dio todo, agradecer a todas las personas que me apoyan, sin ustedes no estaría donde estoy hoy en día. Chicos, ya me pueden ver en Netflix. Estoy en la serie Too Hot to Handle’ , me van a ver hablando inglés, chancado, latino. Salgo en el capítulo 4. Quiero que conozcan a mis amigos, son todos muy guapos, somos como una familia”, dijo emocionada el miércoles 7 de diciembre durante un en vivo en su cuenta de Instagram, donde se conectaron más de 10 mil fans.

Respecto a Netflix, indicó que “es una plataforma en la que siempre quise estar, fue mi sueño. Literal, alcancé mi meta, hay otras metas, pero lo que siempre soñé, se hizo realidad”, indicó la joven, quien viajará a Londres en las próximas horas para compartir con sus compañeros de rodaje.

Flavia Laos grabó para la serie 'Jugando Con Fuego'. Instagram

SEGUIR LEYENDO