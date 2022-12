Flavia Laos habló sobre los “códigos de amistad” en ‘Jugando con Fuego’, reality show de Netflix

Flavia Laos habló sobre los “códigos de amistad” en ‘Jugando con Fuego’ | Netflix

Flavia Laos sigue sorprendiendo con su participación en ‘Jugando con Fuego’, reality show producido por Netflix. En el quinto episodio de la cuarta temporada, la peruana se refirió a los “códigos de amistad” que hay entre mujeres, que estipula que una persona no puede coquetear ni iniciar una relación amorosa con la expareja de una amiga.

Esto sucedió durante una reveladora conversación entre Kayla y Flavia. La recordada protagonista de ‘Ven baila, quinceañera’ confesó que intentó besar a Seb durante una cita romántica en la playa, pero este terminó rechazándola. La británica dejó en claro que su pareja tiene sentimientos por ella y que su relación está más fuerte que nunca.

“Seb y yo tenemos algo real y es increíble. Al final, me eligió a mí y estoy muy feliz de que lo hiciera”, expresó Kayla, a lo que Flavia Laos estuvo de acuerdo. La peruana dejó en claro que no interferiría más en su romance, pues ella respeta “un código que hay entre mujeres”. “Chicks before dicks (amigas antes que pij***)”, le dijo.

Sin embargo, la actual pareja de Austin Palao cambió de opinión rápidamente al anunciar que conquistaría a Creed, quien para ese entonces mantenía una relación sentimental con Sophie. “No quiero entrometerme entre ellos, pero me gusta Creed y lo tendré”, aseguró Flavia ante cámaras.

A mediados de 2021, se especuló que Luciana Fuster y Patricio Parodi habían iniciado un romance debido a la cercanía que mostraban en ‘Esto es Guerra’. La ‘Combatiente’ negó indignada los rumores, resaltando que ella respetaba los “códigos”, pues el capitán de los ‘Guerreros’ es expareja de Flavia Laos, su supuesta amiga cercana.

Poco después, se captó a ‘Pato’ Parodi festejando su cumpleaños con una chica muy parecida a Luciana, su actual enamorada. Cuando los rumores se volvieron imposibles de ignorar, Flavia declaró: “Él me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo ‘nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”.

Sobre ‘Too Hot To Handle’

‘Too Hot To Handle’ o ‘Jugando con Fuego’ es un reality show de Netflix que sigue a un grupo de atractivos solteros, entre hombres y mujeres, que conviven en una isla paradisíaca durante cuatro semanas. Pueden conversar, enamorarse y más, pero no involucrarse sexualmente entre ellos. En caso de encontrar el ‘amor’ sin llegar a lo físico, ganarán 100 mil dólares. El premio irá disminuyendo por regla que rompan.

Flavia Laos anunció en Instagram que fue seleccionada para formar parte de la producción británica, luego de pasar un largo proceso de casting. En el episodio cuatro, la rubia influencer aparece como la nueva ‘tentación’ que llega a la isla, provocando que las mujeres del show se sientan amenazadas con su presencia.

