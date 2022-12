El imponente look que lució Flavia Laos en la alfombra roja de los People’s Choice Awards

El imponente look de Flavia Laos en los People's Choice Awards | Instagram

Flavia Laos sorprendió con su presencia en la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2022 que se realizan en Barker Hangar en Santa Mónica, California. La peruana fue nominada a la categoría ‘Influencer Latino del Año’, logrando llevarse el galardón gracias al voto de sus millones de seguidores.

Sin embargo, mantuvo esta noticia en secreto hasta el día del evento, que fue este martes 6 de diciembre. Pero, tras mostrar su reacción al recibir la noticia de su triunfo, mostró que se encontraba en Estados Unidos lista para salir en la alfombra roja.

A través de sus historias de Instagram, Flavia Laos compartió como fue su paso por la pasarela en la que deslumbró con su imponente estilo y su atrevido, pero elegante vestido. La actriz peruana se lució con un llamativo atuendo en color naranja que era imposible que pase desapercibido.

Flavia Laos en la alfombra roja. (Instagram)

Fiel a su estilo, la joven cantante se atrevió con un estilo bastante escotado con cortes en la pierna, espalda y busto. Un estilo tipo pluma con detalles en tonos plateados para resaltar el monocolor. Los tacones que la acompañaron fueron en tonos neutros, para no quitarle el protagonismo al vestido.

Te puede interesar: Flavia Laos ganó la categoría ‘Influencer Latino del Año’ en los People’s Choice Awards

En cuanto al peinado, Flavia Laos apostó por un estilo bastante tradicional para dejar que su vestido sea quien se robe las miradas. La modelo prefirió llevar el cabello suelto y lacio. El maquillaje neutro y en tonos tierras para armonizar todo el look. Los accesorios que llevó fueron en todos dorados y sin collar para dejar que el escote resalte.

Flavia Laos en los People's Choice Awards. (E!)

Flavia Laos reaccionó a su premiación

A través de su cuenta de Instagram, la influencer peruana compartió el video de su reacción al recibir la noticia de su triunfo en los People’s Choice Awards. En el clip se ve a Flavia Laos Urbina con rostro sumamente feliz y quedó boquiabierta sin saber como responder.

Te puede interesar: Flavia Laos, su nominación como ‘Influencer Latina’ en los People’s Choice Awards y con quiénes compite

“¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar. ¿En serio? Lo máximo, me has dado la mejor noticia del mundo estoy súper contenta, no sabes cuanto he luchado y he estado atrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!,” señala en el video.

Flavia Laos reaccionó al enterarse que ganó en los People's Choice Awards | Instagram

SEGUIR LEYENDO