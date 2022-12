Flavia Laos en Netflix: sus primeras imágenes y qué papel cumple en ‘Jugando con Fuego’

Presentación de Flavia Laos en 'Too Hot To Handle'. Netflix.

Luego de ganar como ‘Influencer Latino del Año’ en la reciente edición de los People’s Choice Awards 2022, Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al anunciar que forma parte de la cuarta temporada de ‘Too Hot To Handle’ (‘Jugando con fuego’ en español), reality show que se transmite por Netflix. La peruana hizo su gran debut en el episodio cuatro.

“Agradecer al Perú que me dio todo, agradecer a todas las personas que me apoyan, sin ustedes no estaría donde estoy hoy en día. Chicos, ya me pueden ver en Netflix. Estoy en la serie ‘Too Hot to Handle’ , me van a ver hablando inglés. Quiero que conozcan a mis amigos, son todos muy guapos, somos como una familia”, dijo emocionada en una transmisión en vivo de Instagram.

Flavia Laos recuperó algunas prendas que le robaron en su closet sale. (Instagram)

¿De qué trata ‘Too Hot To Handle’?

‘Too Hot To Handle’ es un reality show de Netflix que sigue a un grupo de atractivos solteros, entre hombres y mujeres, que conviven en una isla paradisíaca durante cuatro semanas. Pueden conversar, enamorarse y más, pero no involucrarse sexualmente entre ellos. En caso de encontrar el ‘amor’ sin llegar a lo físico, ganarán 100 mil dólares. El premio irá disminuyendo por regla que rompan.

Flavia Laos en la serie Too Hot To Handle.

Te puede interesar: El imponente look que lució Flavia Laos en la alfombra roja de los People’s Choice Awards

Flavia Laos aparece en el episodio cuatro de ‘Too Hot To Handle’ como la “tentación” recién llegada a la isla. Desde el inicio, la rubia peruana se muestra interesada en conquistar a Seb, quien está emparejado con Kayla. Para ello, solicita una cita romántica a solas con él, confiada en poder enamorarlo con sus atributos físicos y así hacer que olvide a su compañera.

“Seb es bello, quiero arrancarle la ropa. Me ganaré a Seb con mi cu***. No soy buena siguiendo las reglas, pero estoy Jugando con Fuego. No obtengo un ‘no’ como respuesta. Voy por ello, será mío y se enamorará de mí”, expresó en su presentación oficial como la nueva integrante de la isla.

Flavia Laos en Netflix.

Durante el transcurso del episodio, Flavia Laos logra impresionar a Sebas, resaltando que no hay mejor cosa en el mundo que “salir con una latina”. “No sabes lo que te pierdes, las latinas estamos calientes todo el tiempo”, señala. Aprovechando tener un ‘beso gratis’ de cortesía, la modelo lo invita a ‘romper las reglas’. Sin embargo, el concursante se niega y vuelve con su compañera inicial.

Te puede interesar: Flavia Laos afirma que ya no se hará más retoques estéticos

Después de haber sido rechazada, Laos admite ante cámaras que está interesada en un nuevo integrante de ‘Too Hot To Handle’, que también cuenta con pareja. “Aún me gusta Seb, pero le eché mi ojo a alguien más. Seb es mi tipo, pero Creed es un diez. ¿Creen que pueda tenerlo a dos?”, expresa al final del episodio.

Flavia Laos llegó a 'Too Hot To Handle' como la nueva tenación de la isla.

SEGUIR LEYENDO