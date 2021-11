Patricio Parodi y Luciana Fuster: Todas las veces que negaron un romance porque “solo son amigos”

Patricio y Luciana fueron ampayados besándose en una departamento en Paracas. (Foto: Instagram)

Un ampay los dejó al descubierto. Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados por las cámaras de Magaly Medina besándose apasionadamente en un departamento en Paracas. Meses atrás, los chicos reality juraban que no pasaba nada entre ellos.

Luego que el ‘Pato’ Parodi se separara definitivamente de Flavia Laos, fue vinculado con Rosángela Espinoza. Pero esto no duró mucho hasta que apareciera en escena Luciana Fuster, a quien se le vio muy unido durante su viaje a México.

Los rumores se avivaron cuando los chicos reality se besaron como parte de una escena en ‘La Academia’, reality de Esto es Guerra. Sin embargo, siempre negaron que existía un romance entre ambos. Aquí hacemos un recuento.

LUCIANA FUSTER: “SOLO SOMOS AMIGOS, HAY CÓDIGOS”

A inicios de septiembre, el periodista de espectáculos Samuel Suárez, de la plataforma Instarándula, afirmó que Luciana estaría en “coqueteos bravos” con Patricio Parodi desde su viaje a tierras aztecas.

Por ese motivo, la influencer fue abordada por un reportero del programa Amor y Fuego para preguntarle sobre el rumor de un presunto romance con ‘Pato’ Parodi.

“No tengo nada que decir... A mí no me metan en esos temas porque no soy yo la que inventó el chisme”, señaló muy tajante. “ Somos amigos desde hace tiempo. Nada, hay códigos“ , añadió.

Por su parte, Patricio Parodi señaló que todo se trataba de una especulación sin sentido y, además, que no tenía nada de malo grabar TikToks con Luciana porque solo eran “amigos”.

“ Nos podemos juntar, sentar juntos si queremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga , ¿me entiendes? A ella y a cualquier compañera, pero no es así, pues, hay que hablar las cosas como son”, dijo para América Espectáculos.

LUCIANA FUSTER: “TODOS SOMOS HUMANOS”

A Luciana no le gustó para nada que Flavia Laos le lanzara indirectas sobre los “códigos de amistad”. Recordemos que la rubia influencer le recordó que había salido con Austin Palao y Ignacio Baladán, siendo ambos amigos.

“Uno puede ser que en algún momento le pase algo, todos somos humanos, todos nos equivocamos, de eso se trata la vida. Uno no nace sabiendo, simplemente te pasa y ya”, se defendió Luciana.

Una vez más, la guerrera dejó en claro que era amiga de Patricio Parodi desde hace siete años. “ Si yo tengo una relación con alguien lo voy a decir cuando quiera decirlo ”, enfatizó para las cámaras de América.

PATRICIO PARODI: “LOS BESOS SON SOLO FICCIÓN”

Durante el programa En Boca de Todos, Patricio Parodi fue consultado por las escenas de besos que protagoniza junto a Luciana Fuster en La Academia.

“Esos besos con Lucina, ¿son ficción o realidad?”, preguntó Tula Rodríguez, a lo que rápidamente el modelo respondió: “ Son parte de la ficción , en verdad en mi primer beso (con Luciana) en La Academia teníamos a Pepelucho, nuestro director, atrás gritando más fuerte, más apasionado, agárrale el pelo”.

Antes de terminar con su respuesta, la conductora volvió a referirse a los besos con la influencer. “¿Te gustan las escenas de besos con Lucina?”, mencionó Tula. “Me ponen muy nervioso y no solo con Luciana sino también con Milett”, replicó el chico reality.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se besaron en La Academia. (Foto: América TV)

PATRICIO PARODI: “FUE UN CUMPLEAÑOS TRANQUI”

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Patricio Parodi celebrando su cumpleaños en compañía de varios amigos. Lo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre fue la presencia de una chica muy parecida a Luciana Fuster, quien no dejaba de abrazar al capitán de los Guerreros.

Al respecto, Patricio señaló para América Espectáculos que estaba evaluando demandar al programa por invadir su privacidad. No obstante, evitó hablar sobre las imágenes y aseguró que solo “fue una reunión tranquila, con chicos del programa” .

Amor y Fuego transmitió imágenes del interior de la vivienda de Patricio Parodi. (Foto: Captura Willax TV)

FLAVIA LAOS: “PATRICIO ME NEGÓ A LUCIANA”

Flavia Laos contó que ella misma le preguntó a Patricio Parodi si existía alguna relación con Luciana Fuster, a lo que el guerrero le respondió que no. Incluso, le aseguró que eran inventos suyos.

“Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no , me dijo esto literal ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, recordó.

PATRICIO PARODI: “FLAVIA ES MI EXPAREJA Y LUCIANA MI AMIGA”

El guerrero se presentó en el set de En Boca de Todos, en donde le consultaron sobre la belleza de Flavia Laos y Luciana Fuster, quien fue nominada ‘Los 100 rostros más bellos del mundo”.

Cuando Tula le preguntó cuál de las dos tenía el rostro más hermoso, Patricio evitó responder. Ante la insistencia de los conductores, agregó: “ Mi única pareja y expareja ha sido Flavia Laos, con Luciana somos amigos. Hoy en día con Flavia somos amigos también y me llevo bien con ambas”.

PATRICIO PARODI: “QUE MUESTREN PRUEBAS”

Patricio Parodi aclaró nuevamente que se encuentra soltero tras ser relacionado con Luciana Fuster. Además, le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien difundió un audio que probaría que entre él y la modelo existía más que una simple amistad.

“Aparecen estos programas del medio que venden humo para hacer noticia, como no tienen nada que poner en su pauta, para rellenar inventan notas”, comentó el integrante de Esto es Guerra bastante molesto.

Asimismo, Patricio Parodi aseguró que al publicar informes sin pruebas, lo único que lograban era perder credibilidad, esto pese a los años que tiene Magaly Medina en la televisión.

“Me da pena por las personas que dan la cara ante cámaras, porque en un equipo tú tienes que tener un buen equipo de producción . Que muestren pruebas, pierden credibilidad , por más que tengan varios años en la televisión de experiencia”, sentenció.

