Flavia Laos respondió a quienes la critican por mostrar la aplicación de su método anticonceptivo

Flavia Laos aclaró por qué expuso la aplicación de su método anticonceptivo.

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo un especialista le colocaba el DIU hormonal, método anticonceptivo que se pone dentro del útero. Las imágenes fueron criticadas por Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, quienes aseguraron que la influencer hizo mal en exponer su intimidad con tal de obtener ‘canje’.

“¿Qué sigue, el papanicolau? Si se ahorran un par de zapatos, cómo no se van a ahorrar los óvulos. Te tienen que echar allí, con las piernas abiertas, para ahorrarte todo esto. Que te dejes ponchar así… un poquito de pudor, por favor. Eso es canje al siguiente nivel”, afirmó el popular ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que publicar el tratamiento era “desagradable”, principalmente porque podía pagarlo sin la necesidad de exponerse. “Lo de los óvulos es otra cosa, todo bien porque es carísimo, pero que muestres el tratamiento... ¿O sea, no te puedes pagar la Mirena? Flavia, por favor”, dijo.

Flavia Laos mostró en Instagram su nuevo método anticonceptivo.

No pasó mucho tiempo para que la rubia modelo respondiera a sus detractores. Flavia Laos aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores para indicar que no compartió imágenes de su método anticonceptivo por canje, sino con la intención de dar a conocer las opciones que existen para evitar los embarazos no deseados.

“La mayoría de mujeres en nuestro país no están informadas de los métodos anticonceptivos. Mi misión como mujer influyente es comunicar que este método es algo natural. Me da mucha pena que sexualicen estos procedimientos. Sí lo hice, no es canje, es para informar con toda naturalidad que esto es normal. No era necesario que lo muestre, no me lo pidieron, lo hice porque soy transparente y soy real”, precisó en un inicio.

“Lo que hice hacer para que sepan todas las mujeres que me siguen que existe esta opción, y que es algo natural y no me avergüenzo de nada. Somos mujeres, esto es natural y hay que normalizarlo, no volverlo un tabú, sino jamás avanzaremos”, agregó.

La contundente respuesta de Flavia Laos. (Instagram)

Congelará sus óvulos

Al igual que otras figuras de la farándula, Flavia Laos tomó la decisión de congelar sus óvulos para convertirse en madre en el futuro. Por el momento, quiere concentrarse en su carrera musical y en su futuro como actriz.

“Así es, muchachos, voy a congelar mis óvulos. Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia”, contó en sus historias de Instagram.

Flavia Laos saltó a la fama al protagonizar 'Ven, baila quinceañera'. Anteriormente, la modelo ya había aparecido en 'La Hora Warner'.

