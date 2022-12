Diego Bazán denunció que Willy Huerta ordenó abrir puertas del Legislativo para que ingresen manifestantes

Legisladores votaron esta mañana por la tercera moción de vacancia.

Importantes revelaciones. Este miércoles 7 de diciembre, a través de una entrevista en RPP Noticias, el congresista Diego Bazán acusó directamente al exministro Willy Huerta de tratar de impedir que se concrete el debate por la vacancia presidencial.

Del mismo modo el parlamentario, aprovechó su participación en el medio local, para denunciar que el Jefe de la Región Policial Lima intentó bloquear la llegada de un grupo de legisladores durante esta mañana al Parlamento.

Pero eso no es todo, según Bazán incluso algunos congresistas tuvieron que buscar otras vías de acceso para ingresar al Congreso de la República y acudir a la cita que se concretó para retirar del cargo al Jefe de Estado.

Congresista Diego Bazán presenta argumento de denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo.

“El exministro Willy Huerta dio la orden abrir las puertas del Legislativo para que ingresen manifestantes para no permitir que se debata la vacancia”, añadió hace algunas horas en RPP Noticias.

Es preciso indicar que Diego Bazán fue uno de los que impulsaron la tercera moción de vacancia presidencial y además es el presidente de la comisión de Defensa.

Irregularidades

“Varios congresistas han denunciado y me han indicado como presidente de la comisión de Defensa que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales que recibieron la orden del jefe de la Región Policial Lima de no permitirles ingresar al Parlamento de la República”, advirtió en RPP Noticias.

“Saludo la valerosa acción del jefe de seguridad del Congreso, coronel Gutiérrez, y de los miembros de seguridad del Estado, que lograron que varios congresistas ingresen, no por los caminos que regularmente se utilizan, sino por otro lado para que logren votar en el tema de la vacancia”, añadió durante su entrevista este miércoles 7 de diciembre.

Al ser consultado sobre la grave acusación contra el exministro del Interior, Willy Huerta, ratificó que dio la orden para que los manifestantes ingresen al Congreso de la República con el objetivo, según su perspectiva, de provocar un grave riesgo para la seguridad de todos los legisladores.

“Aparentemente el señor Willy Huerta, que es una persona que debería hoy, si se demostrase eso, estar prisionero, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad del Congreso a darle la orden de abrir las puertas para que ingresen un grupo de manifestantes”, precisó en la emisora local.

“Es un delito gravísimo permitir eso, ese era la forma de someter al Parlamento y no permitir que se realice el proceso de vacancia”, concluyó esta noche.

Diego Bazán de Avanza País fue el encargado de sustentar el informe ante la SAC.

Respuesta de la PNP

Por su lado, el general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, se comunicó con RPP Noticias para rechazar las acusaciones de Diego Bazán.

Del mismo modo, negó firmemente que él haya dispuesto alguna autorización para permitir el ingreso de manifestantes al Congreso de la República, ni muchos menos, según argumentó, bloquear el ingreso de parlamentarios a la sesión que se dio este miércoles para debatir la moción de vacancia presidencial.

“El congresista Diego Bazán ha dijo que yo he ordenado que no ingresen congresistas a votar. Muy por el contrario, yo no doy ninguna orden. No había ni hay ninguna restricción para el ingreso de congresistas ni tampoco para sus salidas”, aclaró hace algunas hor.as

En otro momento de su entrevista con RPP Noticias, Lozada afirmó que en ningún momento hubo desmanes pues siempre la Policía Nacional del Perú tuvo bajo control el orden público. “En todo momento tuvimos el control del orden público, sí se ha impedido el tránsito vehicular en la avenida Abancay, pero no hubo ningún costo social, ni contra la propiedad pública o privada”, subrayó.

