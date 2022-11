Denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo se debatirá este viernes 11 en la SAC

La última sesión del grupo de trabajo, donde se abordó esta acusación, fue suspendida luego que se reconformara la SAC. (Foto: Andina)

La denuncia contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria será debatida, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), este viernes 11 de noviembre.

La tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo tiene como primer punto en su agenda incluir el análisis de la propuesta de informe final de Diego Bazán, congresista integrante de la bancada de oposición Avanza País, a las ocho de la mañana.

Cabe precisar que la última reunión de la SAC, donde se abordó dicha acusación constitucional, se suspendió debido a la reestructuración del mismo. El órgano institucional está presidido por la legisladora Lady Camones, también parlamentaria de la bancada Alianza Para el Progreso (APP).

Bazán expuso dicho reporte, realizado inicialmente por el congresista de Acción Popular Wilson Soto, en la mencionada sesión anterior de la SAC. El informe plantea inhabilitar al actual Jefe de Estado por un periodo de cinco años.

Como se recuerda, el encuentro legislativo se suspendió tras la solicitud de José Balcázar (Perú Bicentenario) y la autorización de Camones Soriano. La Comisión Permanente oficializó los cambios en la mencionada subcomisión debido a que algunos de los integrantes de esta última se encuentran inmersos en procesos judiciales.

De la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se retiraron a tres parlamentarios acciopopulistas investigados por el caso ‘Los Niños’. Asimismo, la actual titular del Ministerio de Salud, Kelly Portalatino, también fue apartada. Otros congresistas como Waldemar Cerrón (Perú Libre), Óscar Zea (Podemos Perú) y Martha Moyano (Fuerza Popular) también salieron del grupo de trabajo.

El presidente Pedro Castillo es acusado de traición a la patria por sus declaraciones a un medio televisivo internacional.

Acusación constitucional

El informe elaborado contra el presidente Pedro Castillo recomienda acusarlo por juicio político, tras sus declaraciones al medio de comunicación CNN.

En enero del presente año, este comentó en diálogo con el periodista Fernando del Rincón que consultaría con el pueblo peruano la posibilidad de brindarle una salida al mar a Bolivia.

“Todo lo que pueda decir un presidente de la República resulta vinculante para el país. El presidente personifica a nuestra nación, a la patria. En este caso, la voluntad del señor Castillo, de indicar en un medio internacional esta posibilidad, ha llevado a este informe”, comentó el congresista Diego Bazán, encargado de sustentar el informe ante la SAC, días atrás.

En este contexto, se acusa a Castillo Terrones de infringir aparentemente los artículos 32; 54; 110 y 118 de la Constitución Política del Perú.

Además, se destaca que el actual mandatario también infringió los incisos 1, 2 y 11 de la Carta Magna. Hasta el momento, se conoce que por lo menos doce congresistas, de los 25 que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, votarán a favor de la medida.

“No puedo adelantar posición al respecto, no solo porque soy el congresista ponente: también me toca votar. Lo que quiero evitar en esta circunstancia previa a la votación es que se me obligue a inhibirme precisamente de esto, puesto que estamos contando los votos uno a uno”, agregó Bazán en diálogo con RPP.

Por otro lado, Benji Espinoza, abogado del Jefe de Estado, calificó la denuncia contra su defendido como un “mamarracho jurídico”. El letrado consideró que no existe tal delito “porque traición a la patria hay cuando se cede soberanía y territorio”, lo que no ocurrió en el caso de Castillo Terrones.

“Que una declaración te pueda gustar o no es una cosa distinta, pero de ahí a criminalizar una declaración es absurdo. No se cumple con ningún elemento del tipo traición a la patria”, espetó.

