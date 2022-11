Ministro Willy Huerta podría ser censurado si no asiste a la Comisión de Defensa

Diego Bazán señaló que Willy Huerta ha sido citado para el viernes 11 de noviembre.

La Comisión de Defensa del Congreso ha dado un ultimátum al ministro del Interior Willy Huerta. El presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, anunció que de no presentarse a la citación remitida, se promoverá la censura del integrante del gabinete Aníbal Torres. El titular del Interior es cuestionado por el accionar de la Policía Nacional del Perú durante la marcha contra el presidente Pedro Castillo.

Diego Bazán utilizó sus redes sociales para anunciar el uso de la censura contra el ministro Huerta de no aparecer el viernes 11 de noviembre ante los integrantes de la Comisión de Defensa. “Comisión de Defensa Nacional sesionará este viernes a las 8 a.m. para recibir a ministro del Interior, quien ha sido citado nuevamente. De no asistir, promoveremos su censura”, escribió Bazán en su cuenta de Twitter.

El último martes la Comisión de Defensa decidió llamar al ministro Huerta para que explique el uso de gases lacrimógenos y caballos para repeler a los manifestantes que pretendían acercarse al Congreso de la República. La citación estuvo pensada para hoy miércoles, pero el titular del Mininter pidió reprogramar el encuentro pues debía atender los detalles en torno a la marcha que se realizará mañana en el centro de Lima.

Presentación del ministro Willy Huerta en comisión del Congreso.

El uso del gas lacrimógeno se realizó después de que un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía Montada e intentó derribar rejas. Según la Defensoría del Pueblo, se arrojaron más de 10 bombas lacrimógenas a personas que marchaban de manera pacífica. La marcha reunió a los ciudadanos que están en contra del gobierno de Pedro Castillo, quien llegó al poder a través de una elección legítima.

Respalda a la PNP

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Willy Huerta, se refirió a los cuestionamientos en contra del cuerpo policial durante la pasada manifestación del grupo ‘Reacciona, Perú’ el pasado cinco de noviembre.

En los últimos días, se denunciaron actos violentos en contra de los ciudadanos que acudieron a dicha movilización el último sábado. “Voy a informar al Congreso el trabajo que se ha realizado en la movilización del día 5 de noviembre, un trabajo responsable, un trabajo con respeto estricto a los derechos humanos”, manifestó el ministro durante un evento protocolar.

Por otro lado, Huerta Olivas también dejó entrever que serían los protestantes quienes atacaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según comentó, existe evidencia probatoria de sus declaraciones.

“Eso no lo digo yo, están las muestras de las tomas fotográficas, de los videos que se vienen dando públicamente, de la forma cómo han ellos actuado: (los manifestantes) han agredido a la Policía Nacional, han cometido violencia contra la autoridad”, increpó.

SEGUIR LEYENDO