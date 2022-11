Poder Judicial fija la audiencia de acción de amparo de Pedro Castillo contra el Congreso para marzo de 2023

(Composición: Infobae Perú).

El Poder Judicial fijó para el 3 de marzo del 2023 la audiencia pública en la que analizará la acción de amparo que la defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, interpuso contra el Congreso de la República.

Como se recuerda, este recurso fue presentado el pasado 12 de octubre para que se declare la nulidad de lo actuado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde se le investiga por supuestamente pertenecer y ser el jefe de una “organización criminal”.

Además, el jefe de Estado también pide que se declare la nulidad de la tercera moción de vacancia presidencial promovida por los congresistas Edward Málaga, Carlos Anderson, Diego Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes. Dicho proyecto se sostiene en las investigaciones que viene realizando la Fiscalía a Pedro Castillo por presuntos ilícitos penales.

Asimismo, piden que se declare la nulidad de la acusación constitucional por el supuesto delito de traición a la Patria que se ventila en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En el oficio señala que los autores de la acusación (Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Hugo Guerra, y César Vignolo) están en “sibilina colusión” con el grupo de trabajo que preside Lady Camones.

Poder Judicial fijó fecha de la audiencia para la acción de amparo de Pedro Castillo.

Como cuarto punto, el oficio señala también que “se ordene al Congreso de la República se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra, y en mi calidad de presidente constitucional de la República del Perú”.

Se defiende

Por su parte, el presidente Castillo anunció que implementará “una política para los micro y pequeños empresarios” y que abrirá espacio de diálogo entre representantes de las mypes y el ministro Jorge Prado, titular del Produce.

Castillo aprovechó el momento para ratificar su postura frente a la oposición un día después de que el premier Aníbal Torres anunciara que presentará una cuestión de confianza ante el Congreso.

“No le tengamos miedo a los cambios que el pueblo exige. Hemos estado acostumbrados a decir que hecha la ley, hecha la trampa. Nosotros estamos del lado de la ley. No sé quién está del lado de la trama”, señaló el mandatario.

“No me va a temblar la mano para hacer los cambios, nadie me va a atemorizar porque no le debo a nadie, a mi me puso el pueblo, no me puso ningún empresario mafioso, no le debo a nadie, me debo a ustedes”, continuó.

Fuente: TV Perú

Seguidamente agudizó sus declaraciones: “Nos tildan de traidores los traidores, de corruptos los corruptos, de incapaces los incapaces. Ante una realidad que ellos si ellos han frito, ellos se la comen”.

Castillo también habló de manera breve sobre la decisión del Congreso de suspender el Pleno programado para este jueves 10 de noviembre a las 9.00 a. m. a raíz de la marcha denominada “Toma de Lima” en favor de su Gobierno que se desarrollará el mismo día.

La decisión se tomó por posibles “actos de violencia” durante protestas y una “posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes, que podrían ocasionar un desborde social y la alteración del orden público”.

Desde que asumieron el poder en julio del año pasado, las fricciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido una constante en Perú.

