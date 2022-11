Rating: ¿Cuánto logró el estreno de ‘Maricucha 2′ y la final de ‘Luz de Luna 2'?

Estreno de ‘Maricucha 2′ y la final de ‘Luz de Luna’.

‘Maricucha’ regresó a las pantallas con su segunda temporada. La serie producida por Del Barrio Producciones para América Televisión se estrenó en el horario prime time de las 21:30 horas, logrando 23.6 de rating según las cifras de Kantar Ibope Media. Además, pudimos ver el final de la exitosa telenovela ‘Luz de Luna 2′, alcanzando 22.3 de sintonía.

‘Maricucha 2′ protagonizada por Patricia Barreto, escrita por Rita Solf y dirigida por Michelle Alexander, le dio paso a último capítulo de la producción encabezada por André Silva. Ambas producciones contaron con gran acogida. Incluso, los actores se reunieron en un ambiente para ser parte de esta fecha especial.

El pasado 14 de noviembre, ‘Maricucha 2′ obtuvo el segundo lugar, mientras que el primer puesto fue para Al Fondo Hay Sitio con 24.2 de rating. La tercera casilla fue para ‘Luz de Luna 2’ y luego le siguió ‘Esto es Guerra’, con 16.7. El quinto lugar fue para ‘América Noticias, edición nocturna, con 10.6 de rating.

En esta ocasión el destino pondrá a prueba el amor entre Maricucha y Renato, quienes tendrán que sortear miles de problemas para consolidar su amor. “Maricucha 2″, cuenta con un destacado elenco de actores entre los que se encuentran: Andrés Vílchez (Renato), Milene Vásquez (Fernanda), Ximena Díaz (Teté), Miguel Dávalos (El Gato), Valentina Saba (Carla) y Sebastián Monteghirfo (Paulo).

La nueva edición dará la bienvenida a nuevos integrantes del elenco de esta serie cómica humana y única: Norka Ramírez (Herminia), Paul Martin (Raimundo), Carlos Thorton (Gregorio), Arianna Fernández (Julieta), Christian Domínguez (Vicente), Mariano Ramírez (Luchito), Andrea Alvarado (Rosemary) y Stefano Meier (Doménico).

‘Maricucha 2′ se emite de lunes a viernes a las 21:30 horas a través de América Televisión.

Patricia Barreto es criticada por su reacción con reportero de ‘Amor y Fuego’

Patricia Barreto no imaginó todas las críticas que se le irían encima tras negarse a declarar para las cámaras de ‘Amor y Fuego’. La actriz hizo desplante a reportero que intentó entrevistarla. “Pero ¿por qué siempre así de mala onda?”, fueron las palabras de la artista, quien resaltó que no le daría contenido para su programa.

Esto no le cayó nada bien a los conductores del programa de Willax TV, y no dudaron en reprocharle, indicando que no entienden su actitud, pues siempre se han mostrado amables con ella.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues los cuestionamientos también llegaron de parte de los usuarios de las redes sociales. Patricia Barreto fue catalogada de “alucinada” y “pedante”. Ante ello, la actriz no dejó pasar mucho tiempo y usó su cuenta de Instagram para disculparse con el reportero, quien fue al local de grabaciones para obtener una declaración suya.

Esta vez, Patricia Barreto aceptó contestar y confesó que le abrumaron mucho las preguntas del comunicador, es por ello que reaccionó así. La artista confesó que no se portó a la altura.

