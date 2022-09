Christian Domínguez no considera a Pamela Franco el ‘amor de su vida’

Christian Domínguez habla de su amor hacia Pamela Franco | YouTube

Christian Domínguez y Pamela Franco están demostrando ser una de las parejas más sólidas de la farándula, sin embargo, el cantante ha sido señalado por haber terminado sus relaciones antes de llegar a los 3 años.

Pero, esta vez parece haberse consolidado y ambos se muestran muy felices y enamorados juntos. Es por ello que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, no dudó en desvivirse en halagos por su novia en una reciente entrevista en YouTube.

“Es una mujer impresionante. Una mujer como ella no la encuentro en la esquina, para encontrar una mujer como ella tengo que buscar bastante y he tenido suerte para encontrarla sin haber buscado tanto”, señaló el integrante de ‘América Hoy’ en conversación con Christopher Gianotti.

Christian Domínguez habla del amor por Pamela Franco. (Instagram)

Seguido, recalcó la importancia que ha tenido Pamela Franco en su vida personal y familiar. Incluso fue ella quien lo ayudó a pasar más tiempo con sus hijos. “Ella no solamente es una buena mujer que me da tranquilidad, seguridad y todo, es una madre excelente, hermana, piensa en mi familia. Por ella he logrado poder vivir con mis hijos, lo que no podía antes”, sentenció.

Pero, la pregunta de este programa fue si Christian Domínguez consideraba a Pamela Franco el amor de su vida. Ante este cuestionamiento, el cumbiambero aclaró que tiene en mente una filosofía sobre el amor, por lo que explicó como es que la siente realmente.

“Yo no le digo constantemente que es el amor de mi vida, porque mi padre un día me dijo que cuando tenga al amor de mi vida me voy a dar cuenta cuando tenga 70 años y siga a mi lado, pero si no se puede, no se puede”, expresó al inicio.

Finalmente, señaló qué es Pamela Franco en su vida y que, pese a todo, siempre está al cuidado de su familia. “Quizá sería algo muy idealista, o de repente digan que lo he dicho antes, ella es mi gran amor, es un amor increíble. La cuido mucho, cuido mucho mi relación, cuido mucho cada paso que doy, es muy cuidadosa, me aconseja muchísimo también”, confesó el cantante.

