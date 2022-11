Christian Domínguez le dio un anillo a Pamela Franco y se tatuó en vivo por sus 3 años de relación

Christian Domínguez se hace tatuaje en vivo por sus 3 años de Relación con Pamela Franco. América TV

Christian Domínguez se hizo presente en ‘América Hoy’ junto a Pamela Franco. Vestidos con trajes de gala, la pareja celebró sus 3 años de relación pese a que muchos apostaban por ella. Los conductores del programa prepararon una alfombra roja, una decoración por la fecha especial y lucieron sus mejores atuendo.

Aunque a Christian Domínguez y Pamela Franco tomaron la iniciativa de ‘América Hoy’ con humor, agradecieron por darle tanta importancia a la fecha y dedicarle sus mejores deseos. En esta celebración, los cantantes se sometieron unas preguntas, donde ambos resaltaron cuánto se amaban y todo lo que tuvo que pasar su relación para hacerse más fuerte.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor, porque ella no tenía por qué seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada”, dijo Christian Domínguez, que no pudo evitar quebrarse.

Por su parte, Pamela Franco lo destacó como un buen padre, un buen hijos y una pareja que lucha por ser mejor cada día. Asimismo, remarcó que volvería a elegirlo si se diera la oportunidad.

“Han pasado un montón de cosas, fuertes y bonitas, la verdad creo que eso ha hecho que nos unamos más a pesar que somos diferentes en muchas cosas. Nadie conoce a la persona que está detrás de las cámaras, yo tengo un buen concepto de él como persona, es un hombre que nunca dice no, siempre está para quien le pide ayuda, nunca está de mal humor y sabe manejar su estrés. Por su familia haría hasta lo que no se le viene a la mente, si tuviera que volverlo a elegir, lo haría”, le dijo la intérprete mientras lo miraba a los ojos.

Christian Domínguez y Pamela Franco se vistieron de gala. América Hoy

Sin embargo, esto no quedó ahí. Tras ser consultado si se haría un tatuaje por Pamela, Christian indicó que sí, y que ya lo ha hecho antes. Incluso, mencionó una frase que los identifica y que los ha ayudado a ser fuertes cuando están distanciados debido a los viajes de trabajo.

Lo que nunca imagino Christian Domínguez, es que la producción ya había contactado con un tatuador para que precisamente le haga esa frase en el brazo. El actor aceptó y dejó que pintaran uno de sus miembros superiores.

El cantante también sorprendió a la madre de su hija con una frondoso ramo de rosas, 60 para ser exactos. No conforme con ella, hizo un alto al programa para llevar a cabo un plan que no sabía la producción. Christian se acerca a la cocina y de uno de los cajones saca una bolsa que contenía unos aros, unas alianzas que simbolizaban su compromiso de estar unidos siempre.

Es así como se acerca, y ambos se ponen los anillos en medio de miradas emocionadas. Este detalle fue sellado con un beso.

Christian Domínguez se tatuó y le regalo unos anillos a Pamela Franco por su aniversario. América Hoy

