Flavia Laos asegura que ya no se hará más retoques estéticos: “Estoy contenta, aquí me quedo”

Flavia Laos se encuentra viviendo una de sus mejores etapas en su carrera de influencer, ya que ha sido nominada a los People’s Choice Awards 2022 en la categoría influencer del año.

La joven cantante ha comentado que se siente muy feliz de ser la primera peruana en ser considerada en estos premios internacionales.

Infobae conversó con Flavia Laos debido a que no solo hace noticias por sus trabajos en el ámbito musical o en su carrera de actriz, sino también por varios cambios que se ha hecho en su físico. Y es que muchos han criticado que haya recurrido al bisturí para lucir como lo hace ahora.

Al respecto, la bella influencer comentó que mucho se le critica por ‘sus retoquitos’ pero en realidad muchos se esos críticos también quisieran cambiar algo de su aspecto si tuvieran la oportunidad de hacerlo.

“La gente en Perú juzga muchísimo, ‘Ay que no eres natural, que eres plástica’. Siendo sinceros, ¿quién no cambiaría algo de uno?, todos tenemos algo que queremos cambiar, y si tienes ganas de hacerlo y te hace feliz, hazlo”, señaló.

La novia de Austin Palao aconsejó a sus seguidores que están pensando hacerse un retoque estético, hacerlo para que ellos se sientan felices y no por agradar a los demás.

“Ustedes han venido al mundo para ser felices, si algo no les gusta, si lo quieren cambiar, háganlo, no tiene nada de malo. Yo me echo mis arreglos y no tiene nada de malo... No para agradar a los demás, sino para agradarte a ti, si eres feliz con eso, genial”, acotó.

Asimismo, detalló que lo realicen cuando sean mayores de edad y puedan valerse por sí mismos para lograr financiar una cirugía. “Si te lo pueden pagar tus papás, bien, o si te lo puedes financiar tú mismo, como yo lo hice, mejor”, afirmó.

Sin embargo, Flavia confesó que no tiene planeado en un futuro realizarse otros ‘arreglitos estéticos’; que por el momento se encuentra bien así como está. “Estoy feliz, ya quedé increíble, estoy contenta, aquí me quedo”, reveló.

Flavia Laos explica porque siente que su relación con Austin es diferente

La actriz tiene una relación amorosa con Austin Palao, quien también se dedica al mundo musical. Ellos se muestran como una relación bastante seria y llena de expresiones de amor, ya que hace poco la hermosa influencer sorprendió con varios detalles a su pareja, en el día de su cumpleaños.

La pareja ha demostrado que no solo se llevan bien en lo sentimental, sino también en el ambito laboral. Han trabajado juntos en diversas campañas con marcas internacionales que les ha permitido salir del país y pasar más tiempo unidos.

Flavia Laos reveló que espera tener un largo futuro junto a él, ya que siente que le de una estabilidad y tranquilidad que no ha sentido antes.

“(¿Cómo te ves en un futuro con Austin?) Bien, si no fuera así, no estaría con él. A estas alturas, con todo lo que he vivido, no estaría con él. Es una persona que me da mucha paz y tranquilidad. Me incentiva a seguir adelante en mi carrera.”, señaló en ese sentido.

Además, aseguró que los viajes y las experiencias que han vivido juntos durante todos estos meses han sido claves para afianzar su relación. Remarcó que la comunicación y la confianza son fundamentales para mantenerse estables.

“Creo que sí (nos hemos consolidado), pero más que los viajes, es la comunicación y el respeto que tenemos. Yo sé que Austin no va a hacer nada malo y él sabe que yo tampoco, entonces estamos muy tranquilos por esa parte”, señaló bastante segura.

Laos se muestra muy segura de que Palao no cometería una infidelidad con ella. “Es una relación que nunca la he tenido, es algo que me da mucha tranquilidad. Es diferente por la comunicación, la tranquilidad y saber que esta persona es leal y que no te va a fallar”, confesó.

