Exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. asegura que Pedro Castillo está descalificado para ser presidente

Jorge Moscoso espera que la vacancia presidencial prospere

Las últimas horas han sido complicadas para el gobierno de Pedro Castillo luego de que un exfuncionario difundiera en los medios de comunicación presuntos actos que involucran a figuras cercanas al jefe de Estado. Lo dicho por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) provocó que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Moscoso, cuestionara la permanencia de Castillo en la presidencia.

“El señor Castillo está descalificado para seguir ejerciendo el cargo de presidente. Todo esto tiene que ser valorado por la Fiscalía y corroborarse”, declaró el también exministro de Defensa en conversación con Exitosa Noticias. Este señaló que las recientes revelaciones ponen evidencia que estamos frente a una “degradación de la función pública en el más alto nivel”. El hecho haría insostenible la continuidad del jefe de Estado.

“Yo espero que el Congreso mañana dé una vuelta a la página porque el Perú no aguanta más. No podemos dejar este legado a las futuras generaciones”, dijo refiriéndose a la votación que afrontará el Parlamento sobre la vacancia presidencial. Sin embargo, al cierre de esta nota se calcula que la oposición no conseguirá los 87 votos necesarios para retirar del cargo a Pedro Castillo.

Pedro Castillo enfrenta su tercera moción de vacancia.

Planeó fuga

José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), declaró este martes que el presidente Pedro Castillo le solicitó “en su propio despacho” que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, y sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo fugaran de Lima a Bolivia, y de ahí a Venezuela.

“A mí me propusieron que ayude a sacar[los] y lógicamente dije que no voy a poner en riesgo mi libertad por ayudar a personas que estaban comprometidas. Yo le había advertido al presidente en lo que estaban andando”, dijo en una entrevista con Willax.

Fernández recordó que, cuando le pidieron esa ayuda, Pacheco y los familiares del jefe de Estado tenían una orden de captura por mandato judicial. “Me dijo que iba a haber problemas y que si podía ayudar a sacar, que habían hecho un reconocimiento como sacarlos por Bolivia hasta la embajada y de ahí iban a volar a otro país, a Venezuela”, explicó.

Votos confirmados

A pocas horas de debatirse la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo se empiezan a definir los votos. Hasta el momento Perú Libre había enviado mensajes confusos respecto a su postura frente al proceso, pero una de sus integrantes, Margot Palacios, ha señalado que el grupo parlamentario ha decidido no respaldar la iniciativa del congresista no agrupado Edward Málaga.

Margot Palacios, congresista de Perú Libre.

Si bien en la votación de admisión de la moción, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Margot Palacios y Abel Reyes votaron a favor, esto no simboliza un respaldo al intento de vacar al jefe de Estado. Así lo ha señalado la propia Palacios. El hecho, según la congresista, fue un acuerdo de la bancada que llegó a una decisión tras un debate de más de cinco horas. Ocho de sus miembros no estuvieron a favor del acciones.

A pesar de las diferencias señaladas, la bancada ha decidido no votar a favor de la vacancia y apostar por la continuidad de Pedro Castillo en el poder. “Nunca formaríamos parte de la derecha golpista. Por supuesto que nuestro voto este miércoles será en contra de la vacancia. Nosotros en ningún momento hemos señalado que estaríamos a favor y mucho menos sumarnos a estas acciones que solo han desestabilizado”, dijo Palacios.

