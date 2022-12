José Williams indica que ante una eventual vacancia si Pedro Castillo no respeta la decisión del Congreso, estaría usurpando el cargo

José Williams señala qué pasaría si el presidente no acepta una eventual vacancia. Canal N

A menos de 24 horas de que se debata la tercera moción de vacancia presidencial en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, José Williams, cabeza del Poder Legislativo se refirió al respecto sobre lo que podría ser un eventual escenario en el que se concrete la destitución del mandatario y que éste no acepte la decisión del parlamento.

“No aceptar la decisión del Congreso e intentar interpretarla y en este caso una autoridad que no acepta eso, está usurpando el poder, así dice la Constitución y por lo tanto no tiene él la autoridad de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, éstas no pueden obedecer a alguien que usurpe el poder”, mencionó el legislador.

“Si el presidente es vacado, inmediatamente se cursa un documento que debe llegar a la presidencia de la República y al día siguiente debe ser reconocido el primer vicepresidente y automáticamente el vicepresidente se convierte en el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, complementó.

En esa misma línea, el presidente el Congreso indicó que, la agenda del día de mañana plantea recibir al jefe de Estado a las 3 de la tarde, en caso no asistiera a su citación con el Poder Legislativo, Williams indicó que Castillo Terrones tendría que justificar la razón por la que no estaría acudiendo y que en su defecto como lo hizo en las dos anteriores ocasiones, puede llegar hasta el parlamento, dirigirse a los congresistas y retirarse mientras que los abogados del mandatario se quedan en representación de él.

Cabe precisar que, desde el Ejecutivo ya se ha enviado un documento en el que señalan que, los ministros Salas, Chero, Landa y Sánchez estarán acudiendo al parlamento.

Williams Zapata también se pronunció al respecto sobre la sucesión del cargo ante una eventual vacancia y recordó que, según la Carta Magna quien corresponde asumir la función de presidenta de la República sería la ex titular del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte y que en ese sentido, el Congreso de la República se mostrará respetuosa de lo que dictamina la Constitución Política en cuanto a la designación de quien sería la primera jefa de Estado en el Perú.

Al respecto sobre las afirmaciones que tuvo el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Fernández La Torre, Williams Zapata consideró que las revelaciones son muy contundentes y que, lo mencionado por el también investigado debería terminar de convencer a algunos congresistas de votar a favor de la vacancia debido a que, lo expuesto es sustentado por un testigo en primera persona y no dichos de terceros.

