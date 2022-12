Vacancia presidencial: Betssy Chávez solicita que cuatro ministros asistan al debate del Pleno

Pedro Castillo durante su presentación en el Congreso en el segundo intento de vacancia presidencial el pasado 28 de marzo del 2022.

La presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, envió este martes un oficio al presidente del Congreso de la República, José Williams, con referencia a la moción de vacancia presidencial que se debatirá en el Pleno este miércoles 7 de diciembre.

La premier solicita en la carta que cuatro ministros puedan asistir al Hemiciclo “en virtud al artículo 129 de la Constitución Política del Perú”.

Se trata del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra.

Te puede interesar: Pedro Castillo: Benji Espinoza confirma que irá al Congreso con José Palomino en votación de vacancia presidencial

“El presente pedido se efectúa en estricto cumplimiento de lo señalado y expuesto en la Constitución Política del Perú, para lo cual, por derecho, no debe existir limitación alguna”, indica Chávez en el documento.

Vacancia presidencial

A esta hora, no se ha confirmado aún la presencia del mandatario en el Parlamento. Según indica el reglamento, puede asistir personalmente a ejercer su defensa, o puede enviar a su abogado. Tal como confirmó Benji Espinoza, abogado del presidente: “Todavía no se ha definido, probablemente en el trascurso del día estemos definiendo si el presidente asiste o no asiste”.

En cambio, el letrado indicó este martes que defenderá al mandatario ante el Pleno en compañía de José Palomino Manchego, también defensa del Castillo, cuando los legisladores debatan y voten la moción para destituir al jefe de Estado, presentada la semana pasada.

El congresista no agrupado, Edward Málaga Trillo, es quien impulsó esta iniciativa que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República. La admisión a debate se aprobó con 73 votos a favor, 32 votos en contra y 6 abstenciones.

Mientras tanto, se convocó a la Junta de portavoces del Congreso para que se reúna el miércoles 7 de diciembre, a partir del mediodía, horas antes de que se debata y vote la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

Castillo afrontará entonces un tercer intento de la oposición en el Congreso de destituirlo del cargo por “permanente incapacidad moral”, cuando han transcurrido apenas 16 meses de su Gobierno y se ha agudizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

SEGUIR LEYENDO