Benji Espinoza confirma que acudirá al Congreso con José Palomino para defender a Pedro Castillo durante votación de vacancia

Benji Espinoza confirma que ejercerá la defensa del presidente ante la moción de vacancia. Canal N

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó este martes que defenderá al mandatario ante el pleno del Congreso en compañía de José Palomino Manchego, también defensa del mandatario, el día en que los legisladores debaten y votan la moción de vacancia presentada la semana pasada por el congresista independiente Edward Málaga.

Espinoza añadió que todavía no se define si Castillo llegará a la sesión del pleno, que este miércoles 7 de diciembre definirá si continúa en el cargo o es removido del sillón presidencial. “Todavía no se ha definido, probablemente en el trascurso del día estemos definiendo si el presidente asiste o no asiste”, indicó.

El letrado también se dirigió al hemiciclo respecto al tercer intento de destituir al presidente por “permanente incapacidad moral”, cuando han transcurrido apenas 16 meses de su Gobierno y se ha agudizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“No basta en un pedido de vacancia reunir los 87 votos. La política está subordinada al derecho, y aquellos actos que no respetan el marco jurídico pueden ser declarados nulos”, comentó.

El Congreso aprobó la semana pasada, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, admitir a trámite esta tercera moción de vacancia (destitución) desde que Castillo asumió el poder, el 28 de julio del año pasado.

El documento pide que Castillo deje el cargo al considerar “inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.

Fuente: TV Perú

También menciona “el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado”, los “vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción” y “graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial”.

Sobre escándalo del exjefe de la DINI

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, Espinoza pidió al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, demostrar con pruebas las acusaciones contra el mandatario, sindicado de haber ordenado el encubrimiento de la fuga de su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

El letrado dijo que las pruebas son “más importantes que las palabras o las expresiones de las personas”, y comentó que, hasta el momento, los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde aún no han presentado pruebas firmas para demostrar las acusaciones contra el jefe de Estado.

“Finalmente, es un conjunto de dichos y se une a un coro de voces que se vienen repitiendo hace mucho tiempo con mucha estridencia, pero más importante que las palabras o las expresiones de las personas son las pruebas que aportan”, señaló.

“Él [José Fernández] dice que tiene audios, también dijo lo mismo Karelim López, que tenía pruebas aparte de su dicho; también lo dijo Zamir [Villaverde]. La pregunta es y dónde están las pruebas. Si ya existe una investigación, entonces en esa investigación tiene que entregarse información que deberá ser corroborada”, remarcó.

