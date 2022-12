Tiago Nunes en Sporting Cristal: el extécnico que lo convenció para dirigir en Perú

Tiago Nunes fue campeón de la Copa Sudamericana con el Atlético Paranaense en 2018.

La llegada de Tiago Nunes al Perú no fue por casualidad, pues hubo alguien que fue pieza importante para que el brasileño decida tomar el mando de Sporting Cristal: Paulo Autuori. El extécnico de los ‘celestes’ en 2002 fue quien lo convenció para que llegue al fútbol peruano. Le dio referencias y terminó convenciéndolo para su arribo al Rímac.

“Yo llamé a Paulo Autuori, que es un amigo y es una referencia. Es un tipo ganador, una persona que tengo como ejemplo, no solo como profesional, sino en lo personal. Tengo algo de su carácter, de su forma de conducir su vida, sus valores. Entonces es un gran ejemplo para mí. Yo tuve la oportunidad, el placer, de poder trabajar con él por dos años en Athleticco Paranaense, es por eso que aprendí mucho de él. Lo llamé luego de que las cosas estaban encaminadas con Sporting Cristal. Le pregunté cómo era estar en Perú, cómo es trabajar en el fútbol peruano, cómo es dirigir a Cristal”, contó Nunes en una entrevista para Cristal TV.

Además, el DT ‘cervecero’ le pidió a Autuori que le hable del país y de la importancia del club en el campeonato. “Me pasó informaciones buenísimas, que los peruanos son personas increíbles, amables, que Cristal es el club con más organización y con más capacidad de poner en práctica las ideas a largo plazo. Esto me encantó y eso confirmó que la impresión que tuve cuando hablé con las personas del club. Él (Autuori) fue una persona importante en este proceso”.

Te puede interesar: Carlos Compagnucci y un nuevo inicio en Universitario: “Sabemos cuál es el objetivo, estamos ilusionados”

Tiago Nunes: "Autuori fue una persona importante en el proceso de llegar a Cristal" | Cristal TV

Sigue ligado al Perú

No es la primera vez que Paulo Autuori es mencionado. Guillermo Salas también lo mencionó cuando salió bicampeón con Alianza Lima. El extécnico de la selección nacional sigue la Liga 1 de muy cerca y está pendiente de las novedades del fútbol peruano. El ‘Chicho’ confesó que el brasileño lo llamó para felicitarlo por el título y que habla con él cada vez que puede.

“Paulo Autuori siempre me llama, está pendiente de mis logros. Igual que Pablo Bengoechea, siempre. ‘Chemo’ Del Solar y Franco Navarro también. Son los cuatro técnicos que me han llamado para felicitarme. Gustavo Costa no me llamó todavía, pero es mi amigo. Ya lo hará. Hasta el ‘profe’ Rubén Darío Insúa de Argentina. Son entrenadores que te marcan mucho en tu carrera futbolística”, declaró el técnico ‘blanquiazul’ cuando recién salió campeón nacional a TV Perú.

Te puede interesar: Universitario: así es el cronograma de entrenamientos para la pretemporada del 2023

Referentes en el equipo

Jorge Soto pertenecía al comando técnico de Roberto Mosquera, pero con la llegada de Tiago Nunes se especuló que no sería así. El técnico brasileño despejó esa duda y afirmó que el ‘Camello’ está considerado dentro de su equipo, pues será pieza clave para lograr los objetivos. Y no solo él, también Carlos Lobatón. Trabajará con ambos porque conocen muy bien el torneo peruano.

“Carlos Lobatón y Jorge Soto son fundamentales, esas personas que son parte del club siempre serán fundamentales, y no solo por ser parte del primer equipo, sino también por la formación de jugadores. Son exjugadores con mucha experiencia que pueden ayudarnos diariamente a entender mejor cómo funciona el fútbol peruano. Por eso, vamos a intentar explotar y escucharlos mucho para cómo tomar las mejores decisiones para cada momento que iremos viviendo”, puntalizó el DT ‘celeste’ en conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO