Estrella Torres acepta casarse con Kevin Salas en su viaje a Machu Picchu: “Oficialmente novios”

Kevin Salas le pidió la mano a Estrella Torres en su viaje a Machu Picchu. (Foto: Instagram)

Estrella Torres anunció su compromiso con su actual pareja Kevin Salas. La cantante de cumbia pasará a las filas de las casadas y utilizó sus redes sociales para dar a conocer el que modelo le había pedido matrimonio durante su viaje a Cusco.

Recordemos que la artista reveló el pasado mes de diciembre que su novio la terminó porque no supo lidiar con una relación mediática; sin embargo, al poco tiempo se retractó y dio a conocer que se habían reconciliado con una romántica foto que publicó donde ambos se besaban.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo”, dijo Torres en aquel entonces cuando estaba participando en El Artista del Año.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cumbiambera compartió con sus más de 800 mil seguidores que aceptó casarse con su actual pareja, con quien lleva poco más de 7 meses de relación y han sabido superar cualquier problemas.

“Oficialmente NOVIOS. Te amor amor mío, soy la mujer más feliz del universo”, escribió emocionada la artista nacional como descripción a la serie de fotos que publicó donde se veía Kevin Salas arrodillado delante de ella y presumiendo su anillo de compromiso.

En menos de una hora su post ha alcanzado más de 10 mil ‘Me encanta’ y decenas de comentarios por parte de sus seguidores y algunas figuras del espectáculo como Thamara Gómez, Gaby Zambrano, Jossmery Toledo y Mayra Goñi, quienes felicitaron a la cantante.

(Foto: Instagram)

Por su parte, Kevin Salas se animó a dedicarle un romántico mensaje a su ahora novia Estrella Torres y expresó el gran amor que siente por ella. Además, aseguró que se siente muy afortunado de compartir su vida con la exparticipante de El Artista del Año.

“Me siento tan afortunado de tener a la mujer más maravillosa del universo a mi lado, estoy tan feliz de poder compartir mi vida contigo mi amor, te quiero para toda la vida conmigo ¡MI NOVIAAAA! Somos y siempre seremos el mejor equipo, mi amor es y será siempre infinito para mi. ¡TE AMO DEMASIADO mi novia hermosa!”, escribió en sus redes sociales.

¿QUIÉN ES KEVIN SALAS?

Kevin Salas es un modelo de 30 años que conoció a Estrella Torres tras participar en su video musical. Ellos interpretaban a una pareja en la ficción, sin embargo, la química fue tal que traspasó la pantalla. Estrella comentó en varias oportunidades que algo pasó en esa grabación que los unió para siempre.

Aunque él no pertenece a la farándula, es muy asiduo a las redes sociales, donde no solo publica momentos que pasa con Estrella, sino también los constantes entrenamientos que tiene para mejorar su figura.

