Thamara Gómez hace larga cola para ingresar al concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional

Thamara Gómez hace su cola para ingresar al concierto de Daddy Yankee. (América Tv)

Uno de los eventos más esperados del año es el concierto que ofrecerá Daddy Yankee en el Estadio Nacional de Lima. Por este motivo, los fans del popular ‘Cangry’ se encuentran haciendo largas colas en los exteriores de este recinto deportivo desde las primeras horas del día.

Debido a la gran magnitud del evento, diferentes medios de comunicación llegaron con la intención de informar sobre la situación. El programa ‘En Boca de Todos’ también estuvo presente y en medio de su recorrido encontró a la cantante Tamara Gómez.

El reportero se acercó a ella para consultarle sobre su situación y desde qué hora estaba haciendo cola. Ella al igual que miles de peruanos, en lugar de comprar un sitio, prefirió hacerlo por su cuenta y para ello se acercó al Estadio Nacional al promediar las 7:00 horas.

“Estoy desde las 7:00 de la mañana haciendo cola, todo por el cangry, vamos a bailar la Gasolina, con Calma. Vale la pena, es su última gira y hay que disfrutarlo”, dijo.

Asimismo, la exintegrante de Corazón Serrano señaló que compró su entrada a 2 mil soles, por lo que tuvo que trabajar durante una semana completa para poder lograr esta cantidad de dinero y así disfrutar del último show del cantante de música urbana.

“He tenido que hacer una gira de una semana para comprar mi entrada”, precisó la joven, quien desde que se separó de Puro Sentimiento viene realizando su carrera de solista en el interior del país y en algunos locales de Lima.

Cabe mencionar que la organización del evento ha señalado que Daddy Yankee saldrá al escenario al promediar las 22:00 horas. Además, el famoso DJ Peligro será el encargado de animar a los asistentes horas antes de que salga a escenario el ‘Rey del reguetón’.

La cantante se vio en aprietos cuando le preguntaron si era la propietaria de la vivienda que presumió hace días.

Los motivos por el que Thamara Gómez dejó Puro Sentimiento

Hace exactamente un año Thamara Gómez le comunicó a sus fans que había decidido dejar Puro Sentimiento. Sin embargo, a los pocos días se empezó a especular que su decisión se debía a que Pamela Franco ingresaría a la agrupación y sería la nueva líder.

“Nadie me remplazó, yo me salí por decisión propia. Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso, y ya, pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado”, explicó aquella vez.

Asimismo, al poco tiempo empezó su carrera como solista, en el que tuvo éxito con el lanzamiento del videoclip de su canción “Y tropecé de nuevo”, el cual llegó a tener cerca de 50 mil visualizaciones en YouTube.

