Thamara Gómez pasó gran susto durante su vuelo a Argentina: “El avión se caía y sentía que me iba a morir”

Thamara Gómez pasó el susto de su vida en su vuelo a Argentina. (Instagram)

La cumbiambera Thamara Gómez utilizó sus redes sociales para relatar una de las peores experiencias de su vida. Y es que, la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ reveló que pasó el susto de su vida durante su vuelo de Lima hacía Argentina en la madrugada de este 01 de setiembre.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional comenzó contando que su viaje se estaba retrasando por los cambios climáticos. A las porcas horas, le informaron que ya podía subir al avión, pero nunca imaginó que las turbulencias ocasionaran que tanto ella como los pasajeros entraran en pánico.

“Durante todo el tiempo que llevo viajando gracias a la música, nunca he pasado por algo tan horrible, nunca sentía que me iba a morir. El avión se caía, lo juro, todos los pasajeros gritando, solo atiné a coger la mano de mi tío llorando y rezando, hasta ahorita sigo llorando y temblando, las 7 horas de viaje estuve rezando mil Padres nuestros y Ave María”, escribió sobre una fotografía de ella asustada.

Asimismo, Thamara Gómez envió un contundente mensaje a sus seguidores. “En ese momento de pones a pensar muchas cosas, mi familia, qué será de ellos. Valoren mucho, perdonen porque no sabes cuándo será el día que te toque, gracias Señor, gracias mi Dios por cuidarnos”.

En otro momento, la cantante compartió el preciso momento en que el capitán se disculpaba con todas las personas por el gran susto que vivieron. Incluso, recalcó que no pudo hacer nada frente a las condiciones climáticas que se presentaron mientras cruzaba la cordillera.

“Este tipo de condiciones se pueden presentar (...) podrían traer mayores consecuencias que quizás nadie desea. Nuevamente les pido las disculpas, no hubo nada que podamos hacer, en realidad, porque es una condición meteorológica que escapa de nuestro control”, se le escucha decir al piloto.

A su llegada a Buenos Aries para ofrecer un show, Thamara Gómez se grabó para contar más detalles de lo sucedido. Según comenta, fueron diez minutos que no dejó de temer por su vida y señaló que varios de los pasajeros lloraban y gritaban por el miedo.

“Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado enviando sus bendiciones y ha estado orando por nosotros. Es algo inexplicable la verdad. Durante todo el tiempo que llevo en la música, nunca en mi vida he pasado por esto. Sentía que me moría, fueron los 10 minutos más horribles de mi vida. Eso fue como a las 3 de la mañana. El avión se caía, todos gritaban, lloraban, había niños”, dijo.

Finalmente, espera que a su retorno al Perú no pase por lo mismo. “Nunca he rezado tanto. Todo el viaje no he podido dormir (...) Gracias a Dios estamos bien y esperemos que de retorno no nos pase lo mismo, queremos llegar bien”, sentenció.

