Beder Camacho espera que el exjefe de la DINI tenga medios probatorios sobre declaraciones que lo involucran

El exsubsecretario general de la Presidencia Beder Camacho se pronunció sobre las revelaciones que hizo este martes, José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, quien presentó, en el programa Buenos Días Perú, audios de conversaciones con Camacho, que datarían del pasado 4 de agosto, y en los que ambos hablarían sobre cómo se habría protegido a los sobrinos del presidente Pedro Castillo de la acción de la justicia.

Alrededor de las 10:15 horas, Camacho llegó a la Fiscalía, por una citación vinculada al caso Petroperú y dio breves declaraciones a la prensa en la que señaló que no ha escuchado las declaraciones de Fernández Latorre pero que espera que tenga los medios probatorios suficientes.

“Esa es una versión que ha dado el señor Fernández Latorre, debe tener los medios probatorios suficientes”, dijo a la prensa a su ingreso a la Fiscalía.

Beder Camacho.

Pide perdón al país

Por otro lado, Camacho mencionó que luego de dar declaraciones a la Fiscalía, contaría su versión. Además, pidió perdón al país por lo que consideró “errores”.

“Lo único que le digo a mi país es perdón por los errores que hemos cometido, pero yo creo que es el momento de cambiar la historia de este país”, manifestó y reiteró que no había escuchado las declaraciones de Fernández Latorre.

Revelaciones de Fernández Latorre

José Fernández Latorre aseguró esta mañana que el jefe de Estado, Pedro Castillo, sí conocía de los sobornos que hacían sus sobrinos y cómo es que ellos operaban para obtener dinero ilícito. En esa línea contó cómo es que Rubdel Oblitas Paredes le pidió dinero en efectivo para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, dijo este martes 6 de diciembre al noticiero de Buenos Días Perú.

“Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: ‘Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?’”, señaló.

También dijo que el familiar de Castillo Terrones le pidió la salida del actual ministro de Defensa y entonces jefe de su gabinete de asesores, Emilio Bobbio Rosas.

Ex funcionario contó diversos puntos en que involucrarían seriamente al presidente del Perú.

Audio entre Fernández y Camacho

Fernández Latorre reveló un audio en el programa en el que estaba siendo entrevistado. El exfuncionario detalló que los involucrados en la fuga del exministro Juan Silva y los sobrinos de Castillo Terrones, según declaraciones de Beder Camacho (su interlocutor en el audio), fueron el comandante Engelbert Verástegui, exedecan del exministro Dimitri Senmache (Interior); Juan Carrasco, exministro del Interior; el actual ministro Félix Chero y Julio Palomino, el secretario general de Palacio de Gobierno en este momento.

