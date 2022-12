Los funcionarios del gobierno de Pedro Castillo involucrados en las fugas de Juan Silva y Fray Vásquez, según reveló el exjefe de la DINI

Exjefe de la DINI explica audios que involucra a ministros y allegados a Pedro Castillo | Panamericana TV

Las circunstancias en las que se habrían dado las fugas del exministro de Transportes, Juan Silva, y del sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, se aclaran más. José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), indicó que el mandatario habría dado la orden para que se ejecute tal plan.

“La información que me brindan es cómo habrían sustraído a los sobrinos (del mandatario) de la acción de la justicia, pero muy sabios ellos querían atribuirle esa responsabilidad a la DINI. Pero allí está muy claro quiénes han contribuido para eso”, dijo Fernández Latorre esta mañana al programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

“Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia. El presidente de la República dio la directiva, ¿quién más iba salir involucrado?. [¿Para que [Juan] Silva fugará?] Lógico. El plan era sacar a [el exministro de Transportes, Juan] Silva del país”, añadió.

Castillo dio la orden, pero hubo toda una cadena de funcionarios para ayudarlo. Tras la presentación de un audio con Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial, se mencionó que los exministros Dimitri Senmache y Juan Carrasco (Interior); el actual titular de la cartera de Justicia, Félix Chero; el comandante Engelbert Verástegui, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, mencionó.

“Como claramente se oye, yo le digo “no te metas” [a Beder Camacho]. Según lo que me informa y me dice que todos son del mismo equipo: Carrasco, Dimitri, Chero, y Palomino [el secretario general de Palacio]”, manifestó.

El exministro del Interior, Mariano González, denunció en julio pasado que Verástegui intentó amedrentarlo cuando ocupaba el cargo. En un informe presentado por Cuarto Poder, relató que esta persona intentó contactarlo con un “exmarino vinculado al servicio de inteligencia y a un muy conocido caso de chuponeo en el país”.

“Saliendo del Consejo, uno de los edecanes me dice que hay una persona queriendo ubicarme. Le digo: ‘¿quién?’; y me refiere a una persona vinculada a la inteligencia”, señaló González, quien consideró que dicho gesto correspondía “a un amedrentamiento”, por lo que lo llamó a una reunión en su oficina, la cual concluyó con el despido de Verástegui.

Sin embargo, el exministro del Interior señalaría después que se encontró con Verástegui como flamante trabajador del Despacho Presidencial. “Estaba prestando servicio a Palacio de Gobierno. Al despacho presidencial, en el mismo momento que le increpo al presidente por algunas cosas (...) le digo que había pasado un mal momento con el edecán y ahora lo veo trabajando en Palacio de Gobierno (...) y me responde que es un buen muchacho”, señaló.

