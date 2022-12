Matías Di Benedetto llego al Perú para sumarse a Universitario de Deportes

Matías Di Benedetto reemplazará a Federico Alonso en la defensa 'crema'. (Twitter).

Matías Di Benedetto flamante refuerzo de Universitario de Deportes arribó al aeropuerto Jorge Chávez la noche del último lunes 5 de diciembre y está listo para pasar los exámenes médicos y unirse a la pretemporada del cuadro ‘crema’ en Campo Mar. El defensor central de 30 años es el cuarto refuerzo extranjero del equipo de Carlos Compagnucci tendrá la misión de reemplazar a Federico Alonso, quien lideró la zaga ‘merengue’ en las últimas tres temporadas.

A su llegada al Perú, el argentino saludó a algunos hinchas y se dio un tiempo para hablar con los medios de prensa, donde dejó en claro su ilusión por jugar en el club de Ate:

“Vengo con las mejores expectativas, muy ilusionado de llegar a un club grande como lo es Universitario y motivado para lo que viene. Vengo de una experiencia muy linda (Primera División Argentina), un fútbol que es competitivo que me hizo crecer como profesional. Cuando se dio el interés de la ‘U’, para mí fue importante que un club tan grande se haya fijado en mí y me haya seguido, se haya interesado. Desde el primer momento fue lindo. Contento con este desafío”, declaró.

Defensor argentino señaló que su objetivo es romper la mala racha de 10 años sin campeonar con Universitario de Deportes.

Di Benedetto también se animó a describir un poco sus características y prometió al hincha de Universitario que intentará romper la mala racha de 10 años sin títulos:

“Tengo un futbol agresivo, cada vez que tengo la oportunidad en el campo de juego, me gusta dejar todo. Tratar de ser compañero y ayudar al equipo desde donde me toque. Me han comentado sobre la ‘garra crema’, voy a dar todo de mí para poder entregar eso. Junto a los compañeros trataré de quebrar la mala racha de años sin campeonar”, continuó.

Por último, contó que pudo conversar con Horacio Calcaterra en su venida al Perú: “Lo conocí cuando veníamos en el vuelo. Ahora seguramente conoceré al resto de mis compañeros”, finalizó.

Matías Di Benedetto llega procedente de Central Córdoba, donde disputó la Liga Profesional Argentina y tuvo presencia en 22 partidos de la temporada. Antes había recorrido toda su carrera en ligas de ascenso, ya que estuvo 3 años en Deportes Temuco de la segunda de Chile, Gimnasia Jujuy y Almagro de la Primera B Nacional argentina, así como Villa San Carlos y Unión de Mar del Plata de la Primer B Metropolitana, equivalente a la tercera categoría de su país.

Matías Di Benedetto proviene de Central Córdoba (Twitter).

Llegadas de Calcaterra y Compagnucci

Horas después del arribo de Di Benedetto, aterrizaron en la capital peruana Horacio Calcaterra y el técnico Carlos Compagnucci. El primero prefirió no dar declaraciones, mientras que el segundo dio alcances sobre los posibles fichajes que están por venir y sus objetivos para esta temporada :

“Tengo ilusión de iniciar un nuevo torneo. Por suerte pudimos completar bastante la plantilla antes del inicio de la pretemporada, con la ilusión que traerá cada jugador que llegue a la ‘U’. Trabajé con todos los fichajes junto a la secretaría técnica. Todavía tenemos un cupo más de extranjeros y veremos si lo completamos. Se han ido muchos futbolistas y nosotros tratamos de completar el plantel lo mejor posible”, comentó.

Universitario inició su pretemporada

Universitario de Deportes arrancó su pretemporada el último lunes 5 de diciembre con miras a lo que será su participación en la Liga 1 2023 y la Copa Sudamericana. El plantel ‘merengue’ entrenará a doble turno en Campo Mar y se espera que tengan su primer partido de práctica el sábado 10.

En la primera jornada estuvieron Emanuel Herrera, Nelson Cabanillas, Alfonso Barco, Aldo Corzo, José Luján, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Marco Saravia, Jordan Guivin, Rodrigo Ureña, entre otros. Otros como Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto se irán sumando en estos días.

