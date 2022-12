Universitario de Deportes es el club que más hinchas llevó al estadio durante todo el 2022

Universitario de Deportes disputará la Copa Sudamericana 2023.

Universitario de Deportes termina el año de la mejor manera pues recibió un reconocimiento que alegró a toda su hinchada. Fue considerado como el equipo que más espectadores llevó a su estadio durante todo el 2022. La Liga 1 sacó la tabla del hincha y dio a conocer el promedio de espectadores que cada club acogió en el campeonato, llevándose el primer lugar los ‘cremas’ con un promedio de 22 mil 353 espectadores en cada uno de los 18 partidos que jugó en el estadio Monumental de Ate.

El segundo lugar fue para Alianza Lima que logró un promedio de 20 mil 830 en 18 partidos con público como local. Mientras que en la tercera ubicación está Sporting Cristal con un 11 mil 424 en 17 encuentros en casa.

Top 10 del hincha 2022

Club | Asistencia Promedio | Partidos como locales

Universitario de Deportes | 22, 353 | 18

Alianza Lima | 20, 830 | 18

Sporting Cristal | 11, 424 | 17

Melgar | 10, 319 | 19

Cienciano | 8, 585 | 18

Deportivo Binacional | 4, 865 | 18

ADT de Tarma | 4, 470 | 18

Carlos A. Mannucci | 3,747 | 18

César Vallejo | 2, 741 | 17

Deportivo Municipal | 2, 348 | 17

La tabla del hincha del todo el 2022, según la Liga 1.

Fue un reconocimiento que sus seguidores celebraron por redes sociales. Incluso, el equipo ‘merengue’ destacó este logro agradeciendo a toda su hinchada. Cabe resaltar, que la ‘U’ ya había sido elegida como el equipo con mejor hinchada en el Torneo Clausura, con 222,949 mil asistentes. Cifra que logró en solo nueve partidos, un encuentro menos que los demás equipos.

Amor incondicional

A pesar de que Universitario de Deportes no tuvo la campaña deseada pues no llegó a la semifinal, recibió el apoyo de hinchada cada vez que le tocó jugar de local en el estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ recibieron el aliento de sus seguidores en 18 partidos como locales durante toda la temporada; de los cuales festejaron once triunfos, cinco empates y dos derrotas.

El equipo de Carlos Compagnucci está armando a un equipo competitivo pensando en la Copa Sudamericana y torneo local. Hasta el momento, presentó a siete refuerzos: Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima, José Rivera, José Bolívar, José Luján, Horacio Calcaterra y Rodrigo Ureña. Se sumaría a esa lista sería Emanuel Herrera, quien habría llegado a un acuerdo verbal y pronto sería oficializado.

Partidos de local 2022

Universitario 3-0 Universidad San Martín

Universitario 3-0 César Vallejo

Universitario 1-1 Cienciano

Universitario 2-1 ADT de Tarma

Universitario 1-4 Alianza Lima

Universitario 1-1 Sport Boys

Universitario 3-1 Alianza Atlético

Universitario 1-1 Sporting Cristal

Universitario 1-0 UTC

Universitario 1-1 Academia Cantolao

Universitario 2-0 Carlos Stein

Universitario 0-1 Deportivo Municipal

Universitario 2-0 Deportivo Binacional

Universitario 2-1 Ayacucho FC

Universitario 2-0 Atlético Grau

Universitario 3-0 Carlos A. Mannucci

Universitario 1-1 Melgar

Universitario 2-0 Sport Huancayo

