Luis Urruti: su permanencia en Universitario aún no está definida por esta razón

Luis Urruti lleva tres temporadas en Universitario.

Universitario de Deportes iniciará hoy su pretemporada con la ilusión de conseguir la tan ansiada estrella 27 y hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. El gran ausente en los trabajos ‘merengues’ en las instalaciones de Campo Mar será el uruguayo Luis Urruti, quien todavía no define su renovación por una razón concreta.

Según el periodista Gustavo Peralta, “el club crema esperará a que salga la nacionalización como peruano del extremo y recién ahí se unirá a la pretemporada”. Por el momento el popular ‘Tito’ seguirá entrenando por su cuenta en Uruguay.

La continuidad de Urruti en Ate corre peligro, de no recibir el DNI y de seguir ocupando plaza de extranjero en el 2023, el cuadro ‘merengue’ no lo fichará e irá en búsqueda de un nuevo extremo.

Eso sí, la ‘U’ está apoyando y realizando seguimiento al proceso de nacionalización del atacante de 30 años, pues consideran que será un aporte importante al ser registrado como futbolista nacional.

Foto: Twitter.

Te puede interesar: Universitario: Emanuel Herrera expresó su deseo de romper el récord de 40 goles logrado con Sporting Cristal en 2018

Los números de Urruti en Universitario

Luis Urruti llegó al Perú en 2020 por pedido de su compatriota Gregorio Pérez. En su primera temporada le fue bien, completando 25 partidos y marcando seis tantos, convirtiéndose en uno de los goleadores del club.

En el año siguiente volvió a registrar buenos números, jugando 24 cotejos y haciendo cinco anotaciones. No obstante, en 2022, no pudo sostener su rendimiento producto de la fuerte lesión que sufrió. Apenas alineó en 10 compromisos, no pudo celebrar ningún gol, solo asistió en cuatro oportunidades.

Luis Urruti ha marcado 11 goles y ha dado ocho asistencias en estas tres temporadas.

Los extranjeros de la ‘U’

Carlos Compagnucci y compañía, prácticamente, han tenido los cinco cupos de extranjeros a disposición gracias a las salidas de los uruguayos Hernán Novick y Federico Alonso, del panameño Alberto Quintero y del argentino Claudio Yacob. El único foráneo que podría quedarse es Luis Urruti.

Los nuevos jugadores extranjeros de Universitario son: Martín Pérez Guedes, quien llegó procedente de Melgar; Rodrigo Ureña, el cual destacó en Deportes Tolima dfe Colombia; y Emanuel Herrera, que regresará al Perú después de tres años.

A estos tres se le sumarán el central argentino Matías Di Benedetto, quien viene de jugar en Central Córdova de la primera división de su país y arribará a la capital hoy. Además, a la espera de la nacionalización de Urruti, se podría incorporar un extremo más.

De darse el registro de ‘Tito’ como futbolista nacional, no sería el único en la plantilla ‘crema’, pues Horacio Calcaterra, nacido en Argentina, también cumplió con todos los requisitos y obtuvo el DNI, hasta ya ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección peruana.

Solo se puede registrar cinco extranjeros y utilizar cuatro jugadores a la vez en campo.

Te puede interesar: Universitario: Nelson Cabanillas y las estadísticas que lo colocan como el mejor jugador sub-23 de la Liga 1 2022

Refuerzos nacionales de la ‘U’

- José Luján (Central)

- José Bolívar (Lateral o central)

- Hugo Ancajima (Lateral)

- Horacio Calcaterra (Volante)

- José Rivera (Extremo o delantero)

- Marcos Saravia (Central)

- Alejandro Alcalá (Arquero)

Calendario de Universitario

- Inicio de pretemporada: Hoy 5 de diciembre.

- Sorteo de la primera fase de Copa Sudamericana: 21 de diciembre.

- Noche Crema: 7 de enero.

- Inicio de la Liga 1: 13 de enero.

SEGUIR LEYENDO