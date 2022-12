Christian Meier regresa al cine peruano con “Mistura”, una película junto a Bárbara Morí

Christian Meier y Bárbara Mori actuarán juntos en una película peruana. (Instagram)

No cabe duda que Christian Meier y Bárbara Mori son dos actores muy queridos por sus fans nacionales e internacionales. Ambos han cautivado en la pantalla grande y chica, por lo que verlos actuar juntos es una alegría para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su talento en conjunto gracias a la película peruana “Mistura”.

El filme es dirigido por Ricardo de Montreuil y se sabe que planea exponer lo mejor de nuestra gastronomía. No es la primera vez que el también escritor ha trabajado de la mano con el artista y la uruguaya, pues en el 2005 los reunió en la cinta “La mujer de mi hermano”, que está basada en la novela homónima de Jaime Bayly y tuvo a las dos estrellas como protagonistas.

Ahora, tras poco más de 16 años de su última aparición en el cine, Christian Meier y Bárbara Mori regresarán con ‘Mistura’, película que se centra en el Perú de la década de los 60. Norma (Bárbara Mori) no solo tendrá que lidiar con el abandono de su esposo (Christian Meier), sino también con el desprecio de la sociedad elitista de Lima.

Ella no se dejará vencer y decidirá salir adelante. Junto a otras personas de diversas comunidades —que antes no conocía— inaugura un restaurante, un ambicioso negocio que le enseñará a ver la vida de diferente manera. Descubrirá cómo los insumos de estos lugares pueden aportar sorprendentemente a la comida del Perú.

Este nuevo proyecto cuenta con la producción de Ivan Orlic, fundador de Seine Pictures, y es importante mencionar que Bárbara Mori y Christian Meier no solo estarán frente a las cámaras, ya que también son los productores ejecutivos de esta propuesta.

Cabe mencionar que, la actriz Magaly Solier participará en esta película como la cocinera de la protagonista y Marco Zunino interpretará a un presentador de televisión. Hasta el momento no se ha difundido mayor información como la fecha de estreno ni de los demás rostros que formarán parte del elenco.

Christian Meier y Bárbara Mori volverán a trabajar juntos. (Instagram)

¿Por qué Christian Meier se retira de las telenovelas?

Christian Meier confesó que no hará más telenovela. A través de una entrevista para People en Español, el actor peruano señaló que siente que su etapa en los melodramas ya terminó. Después de casi 10 años actuando, Meier ha participado en 20 telenovelas aproximadamente. Para el actor, su ciclo ha concluido y es hora de tomar nuevos rumbos.

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años. Es un género que funciona mucho, pero creo que es un género también repetitivo y que no ha evolucionado. Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones”, señaló a la revista internacional.

“Probablemente, muchos de ellos no tienen la exposición que puede tener una telenovela en horario estelar, pero son trabajos que disfruto más el día de hoy”, agregó.

