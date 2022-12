Christian Meier revela que perdió varios papeles por su físico: “No me veo tan latino como a veces piden los estudios”

Christian Meier hace revelación sobre los castings que ha tenido que pasar.

Christian Meier sorprendió a sus seguidores al revelar que el no tener una apariencia “tan latina” le ha hecho perder algunos papeles. Sin embargo, ha sabido ganarse un espacio en la industria.

Como se recuerda, el actor regresa al cine peruano con la película ‘Mistura’, junto a Bárbara Mori. Christian Meier brindó una entrevista a la revista People, donde dio detalles de sus audiciones a lo largo de su carrera actoral.

“No me veo tan latino como a veces piden los estudios. Igual estoy muy agradecido porque yo tengo un espacio donde vengo trabajando hace 25 años o 30 años en Latinoamérica. Vivo en Los Ángeles por una cuestión de que estoy cerca a la gente con la que trabajo, pero no soy el estereotipo de latino que andan buscando. Alguna vez he ido a audiciones, llegas y ves la gente con la que estás compitiendo”, indicó a dicha publicación.

El actor contó que las producciones buscan a un determinado tipo de latino, y en muchas ocasiones no ha calzado en estos requerimientos. Incluso, señaló que es más fácil para él pasar casting para papeles de otras nacionalidades.

Te puede interesar: Arena Hash y lo que pasó con los integrantes de la banda de rock peruana, luego de su disolución

“Los estudios usualmente tienen una imagen muy particular de lo que son los latinos, y los latinos somos esa mezcla de gente que ves en Latinoamérica que además viene de distintas partes del mundo, que vinieron a América por una vida mejor. Es más fácil castearme a mí como un francés o como un italiano o como ruso, que como un latino latino”, explicó.

Christian Meier volverá a trabajar con Bárbara Morí, más de 15 años después de haber intercambiado roles en ‘La mujer de mi hermano’, cinta homónima de la novela de Jaime Bayly. Esta vez serán parte de la cinta peruana ‘Mistura’, donde también actuarán Magaly Solier y Marco Zunino. El rodaje está previsto para el 2023.

¿De qué trata ‘Mistura’?

La película ‘Mistura’ se centra en el Perú de la década de los 60. Norma no solo tendrá que lidiar con el abandono de su esposo, sino también con el desprecio de la sociedad elitista de Lima.

Lejos de dejarse vencer, Norma decide salir adelante. Junto a otras personas de diversas comunidades —que antes no conocía— decide lanzar un restaurante, un ambicioso proyecto que le enseñará a ver la vida de diferente manera. Descubrirá cómo los insumos de estos lugares pueden aportar sorprendentemente a la comida peruana.

Te puede interesar: Christian Meier: las canciones más exitosas del actor peruano que se siguen escuchando hasta hoy

‘Mistura’ cuenta con la dirección de Ricardo de Montreuil y la producción de Ivan Orlic, fundador de Seine Pictures. Bárbara Mori y Christian Meier no solo se reencontrarán en escena, también son los productores ejecutivos de esta propuesta.

Christian Meier y Bárbara Mori volverán a trabajar juntos. (Instagram)

¿Quiénes actuarán en ‘Mistura?

Bárbara Mori interpretará a Norma, mientras que Christian Meier será el esposo de Norma. Magaly Solier encarnará a la cocinera de Norma, mientras que Marco Zunino encarnará a un presentador de televisión. Hasta el momento no dan mayores detalles de los demás actores peruanos o extranjeros que serán parte de ‘Mistura’.

SEGUIR LEYENDO