Stefano Meier será parte de ‘Maricucha 2′: “No me proyecto como un galán de telenovelas, mi perfil es otro”

Stefano Meier nació en medio de los reflectores. Con dos padres sumamente mediáticos y talentosos, uno de ellos conocido internacionalmente como cantante y actor, el hoy integrante de ‘Maricucha 2′ ha causado gran expectativa con el nuevo reto que enfrentará en la televisión nacional. El intérprete de 22 años brindó una entrevista a Infobae donde nos dio detalles de su personaje, los consejos que le dieron sus progenitores Christian Meier y Marisol Aguirre, el perfil artístico que quiere para su vida y más.

Stefano, incursionas en la TV nacional con ‘Maricucha 2′, ¿cómo te sientes?

Estoy muy emocionado de formar parte del elenco de ‘Maricucha 2′, porque sé que la primera temporada ha sido muy buena, muy divertida. Y bueno, yo siempre he querido ser parte de alguna producción de mi país. Estoy muy feliz de que mi debut en Perú sea en un proyecto tan bueno con este.

¿Cómo fue la convocatoria?

Me llegó la propuesta por medio de mi mánager. Coincidió en que justo yo estaba en Lima, y en ‘Maricucha 2′ estaban casteando y eligiendo el elenco. Yo estoy feliz de que se diera en el momento justo.

¿Cómo es tu personaje?

Yo hago de Doménico Rossi, que entra a la vida universitaria de Renato y Maricucha (Patricia Barreto). Ella y Doménico hacen una gran amistad, con mucha química, la cual va a despertar ciertos celos en Renato (Andrés Vílchez). Es un chico trabajador, buen tipo. Yo estoy emocionado de que la gente lo conozca ya.

Stefano Meier aparece en Maricucha 2.

¿Cómo ha sido la química con Patricia Barreto? Serás uno de sus galanes...

Parece que sí. Respecto a la química es super buena. Patricia es muy graciosa e ingeniosa, es muy ocurrente y eso hace que las grabaciones sean muy divertidas. He hecho comedia antes, pero esto es algo disiento, se juega mucho con las ocurrencias, hay mucha improvisación. Tenemos un guion al cual nos tratamos de apegar lo más que se pueda, pero hay cosas que salen de nada y que son muy divertidas. Es como casi dejarse llevar por el juego. Yo la estoy pasando muy bien.

¿Te sentiste nervioso pese a la experiencia? ¿O fluiste muy rápido desde el principio?

Es imposible no sentirse un poco ajeno al principio. Sobre todo, llegando a una producción donde el elenco ya está establecido, te sientes el nuevo porque ya todos se conocen, pero creo que todos en general, no solo son buenos actores, sino que también buena gente. Me hicieron sentir cómodo y parte del equipo.

¿Qué te dijeron tus padres al saber que serás parte de una producción nacional?

Los dos están muy felices, creo que trabajar en Perú era algo que no solo yo me había propuesto con mucho entusiasmo, sino también mis papás, porque siento que es importante trabajar y hacer presencia en el país de uno.

Entonces era un reto que tenías pendiente...

Sí, eso lo tenía clarísimo. Formar parte de una producción peruana me parecía muy importante.

¿Qué consejos te dieron Christian Meier y Marisol Aguirre como actores?

Nada que recuerde ahorita, exactamente. Están muy felices, ellos me han dicho que me divierta, que disfrute esta experiencia porque va ser muy buena.

Stefano Meier con su padre Christian Meier. Instagram

Respecto a los fans y los haters, ¿cómo asumes este amor - odio?

Son inevitables los haters, y sería mentirte si te digo que nunca me he topado con uno, pero creo que mientras menos opiniones tenga sobre eso, está bien. Me parece que es mejor darle la espalda a ello porque al final del día te das cuenta que no te suma nada. No soy de leer o buscar comentarios dañinos y tampoco me tomo el tiempo de responder. Tengo claro que es parte de, le pasa a todos. No hay motivo para quedarse atorado mentalmente en eso.

¿Te gustaría ser un galán de telenovelas como tu padre o tu proyección es otra?

No me proyecto como un galán de telenovelas, me proyecto con un perfil de diversidad actoral, haciendo personajes distintos. Mientras más historias distintas pueda contar, yo estoy feliz. Esa es la meta para mi.

¿Hay más propuestas nacionales o hay algo pendiente que dejaste en extranjero?

Siempre estoy abierto a las oportunidades o proyectos nuevos, ya sea en Perú o en otro lado. Yo trato de vivir mi día a día. Si Perú me sigue recibiendo con las puertas abiertas, yo feliz.

Stefano Meier incursiona en la televisión nacional.

Respecto a la música, ¿cómo estás trabajando ello?

Sigo. Yo hace mucho tiempo me dedico a la producción musical, he musicalizado también algunos cortometrajes, una película independiente y aparte he hecho algunas producciones a algunos artistas, entre ellos mi papá. Participé en la producción del remix de Dejavu.

¿Cómo es la dinámica a la hora de trabajar con papá?

Siempre ha habido comunicación, teníamos la experiencia de haber trabajado juntos en un corto llamado Terminal, donde él me dirigió. Hay buena comunicación y se presta a muchos cambios a último minuto (se ríe). Por lo cercanos que somos, jamás falta comunicación.

¿Qué proyectos tienes para el 2023?

Hay un par de proyectos que están alineados, uno nacional y otro no mucho, pero ojo, puede cambiar en el camino. Nada está dicho.

¿Y cómo vas con el corazón?

(Risas) Mi corazón en estos momentos está ocupado. Se puede decir que tengo los ojos en alguien. No es de aquí, es todo lo que te puedo decir. Ella es del mundo artístico. Creo que el arte jala el arte, realmente tengo muchos amigos de este rubro y ella también es parte de él. Más no te puedo contar, los detalles quedan en mi, pero comprende mucho mi carrera, que es lo principal.

DATO: ‘Maricucha 2′ se estrena el 15 de noviembre por América Televisión.

