‘Rubí’ y las frases más icónicas que dejó la telenovela protagonizada por Bárbara Mori

'Rubi' cuenta la historia de una bella joven que decide perder el amor, la amistad y el cariño de su familia con tal de conseguir una vida llena de lujos.

La telenovela mexicana ‘Rubí’, estrenada en el 2004, se está transmitiendo nuevamente por la señal de América TV tras la cancelación de ‘En Boca de Todos’. Protagonizada por Bárbara Mori, la producción sigue dando de qué hablar debido a la historia de amor y desamor de Rubí, Héctor (Sebastián Rulli), Alejandro (Eduardo Santamarina) y Maribel (Jacqueline Bracamonte).

A diferencia de otras producciones de Televisa, ‘Rubí’ marcó un antes y después en la pantalla chica. Se trató de una de las primeras telenovelas en la que la villana se convirtió en la protagonista principal. Tal fue su impacto que, hasta la fecha, los usuarios recuerdan las frases más poderosas de ‘La descarada’.

“Tal vez tú no te saques ningún provecho estando frente al espejo, pero fíjate que yo sí. Me gusta presumir lo que yo tengo”.

“¿Amor, amor y qué más? Eso no basta. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”.

“Mientras esa boda no se realice, no me preocupo. Tú ibas a casarte con Héctor, y ya ves”.

“Soy joven, bella. Me ahogo en esta miserable vecindad. Yo no merezco vivir aquí”.

“Yo me voy con quien se me dé la gana, no tengo que andar rogando para que alguien me regale dos minutos de su atención”.

'Rubí', la telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa, se estrenó en el 2004.

“En esta vida el dinero es muy importante y el que diga que no es porque le sobra o porque está equivocado”.

“Con mi belleza puedo lograrlo todo”.

“Yo siempre consigo lo que que me propongo”.

“Con Maribel no pudiste sentir lo que conmigo. Dime que me amas, imbécil. Reconoce que a quien amas y deseas es a mí”.

“Aquí sólo hay alguien que puede quitarle un hombre a una mujer, soy yo”.

'Rubí' se emite por la señal de América TV tras la cancelación de 'En Boca de Todos'.

“Por mi mamá ya no se puede hacer nada, y yo tengo muchas ganas de vivir, de divertirme. La vida sigue”.

“Me tengo a mi misma y nunca he contado con nadie, más que conmigo”.

“Yo no voy a deformar mi cuerpo por un embarazo”.

“Si no eres mío, no serás de nadie”.

“Eso solo lo puede hacer alguien como yo, porque tú, tú no tienes con qué”.

“Tú no eres rival para mí. Hasta ahora no he conocido a una sola mujer que me pueda quitar al hombre que me interesa”.

'Rubí' fue protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

“Cuando un hombre persigue a una mujer, él sabe cuánto ella cuesta”.

“Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter”.

“Acepta que me amas, Alejandro. Las cosas tienen solución. Tú no puedes estar sin mí y mi belleza”.

“No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer, no sólo contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a mi antojo?”.

“Primero te quité a Héctor y ahora me quedaré con Alejandro. Yo creo que los hombres prefieren las descaradas que a las santurronas. La suerte siempre está de mi lado”.

Bárbara Mori dio vida a Rubí Pérez a los 26 años.

¿Dónde ver la novela ‘Rubí' en Perú?

La telenovela ‘Rubí' está siendo transmitida nuevamente por América Televisión. Los capítulos se reproducen de lunes a viernes a las 13:00 horas. Los usuarios han recibido muy bien a la producción mexicana.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13

