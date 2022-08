Christian Meier: las canciones más exitosas del actor peruano que se siguen escuchando hasta hoy

Christian Meier y sus canciones más exitosas. (Instagram)

Christian Meier dio mucho que hablar el último martes de agosto, luego de que no se quedara de brazos cruzados y respondiera a un usuario en Twitter que lo insultó. Aunque el cibernauta lo insulto, terminó halagando su música, en específico, la canción ‘Espérame en el tren’.

Aunque el artista ha señalado que dejará atrás las telenovelas, su carrera ha sido mucho más exitosa por su trabajo como actor. Pese a ello, también ha incursionado en la música como parte del recordado grupo de rock peruano ‘Arena Hash’.

Sin embargo, en 1996 inició su carrera como solista con su primer álbum titulado ‘No me acuerdo quien fui’. Aunque su continuidad no ha sido recurrente, con el paso de los años no ha dejado de hacer música. Recordemos algunos de sus grandes éxitos musicales que se siguen escuchando.

Carreteras mojadas

El primer gran éxito musical de Christian Meier fue, y sigue siendo, el recordado tema ‘Carreteras mojadas’. Esta canción fue parte de su primer álbum ‘No me acuerdo quien fui’, que dio paso al estreno de su carrera musical en el año 1996.

El tema sigue sonando en las radios locales y ni que decir de las plataformas digitales. Aunque en su canal oficial de YouTube se publicó el video en febrero del 2021, hasta el momento ha logrado alcanzar más de 13 millones de vistas, a las que se suman más de 15 millones de reproducciones en Spotify.

Quédate

Tres años más tarde, en 1999, el artista peruano lanza su segundo disco musical como solita. ‘Primero en mojarme’, trae más temas que se han convertido en los más recordados hasta el momento. Es en este álbum en el que se encuentra ‘Quédate’, un tema de amor que tiene más de 11 millones de reproducciones en YouTube y otras 11 en la plataforma Spotify.

Esa sí es una mujer

En el 2002, como parte de su disco ‘Once noches’, dentro de sus temas el cantante estrenó ‘Esa sí es una mujer’. Esta canción la grabó junto a su amigo y excompañero de ‘Arena Hash’, Pedro Suárez Vértiz. Un estilo más movido y bailable, a diferencia de sus exitosas canciones de amor que robaron más de un suspiro.

Alguien

En el mismo álbum, Christian Meier estrenó el tema ‘Alguien’, una canción romántica que se robó más de un suspiro. Sin embargo, en el 2016, el artista decidió volver a grabar esta canción de la mano de uno de sus grandes amigos y cantautores peruanos, Gian Marco Zignago. El videoclip oficial tiene más de 16 millones de reproducciones en YouTube y más de 6 millones en Spotify.

Espérame en el tren

Otro de sus grandes éxitos del álbum ‘Primero en mojarme’, es el tema ‘Espérame en el tren’. Desde 1999, este tema sigue sonando y siendo escuchados por los seguidores de la música del actor peruano. El tema ha alcanzado más de 1 millón de vistas en su canal de YouTube, mientras que en Spotify tiene más de 3 millones de reproducciones.

Deja Vu

Este 2022, el cantante peruano ha retomado su carrera musical estrenando una nueva canción llamada ‘Deja Vu’. El tema se estrenó en junio de este año y marcaría el regreso de Meier a la esfera musical. Por otro lado, en sus redes sociales ha anunciado que este 19 de agosto estrenará una versión remix de este nuevo tema.

¿Cuántos discos como solista tiene Christian Meier?

Christian Meier ganó popularidad como integrante de ‘Arena Hash’. El ahora actor inició su carrera artística en 1986, cuando tenía 16 años y trabajó en este grupo de rock junto a Pedro Suárez-Vértiz, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Sin embargo en 1993, decidieron ponerle fin a esta etapa y cada quien tomó rumbos distintos.

Tras algunos años, Meier apostó por una carrera como solista y poco a poco comenzó a lanzar sus propias canciones. Hasta el momento, el artista tiene cuatro discografías que son: ‘No me acuerdo quien fui’, ‘Primero en mojarme’, ‘Once noches’ y ‘Nada ha cambiado’. Es importante precisar que su reciente estreno de la canción ‘Deja Vu’, aun se desconoce si será parte de una discografía o solo es un sencillo aparte.

