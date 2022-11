Christian Meier y su lazo con las redes sociales: “Me sentí obligado a abrir mi cuenta de TikTok”

Christian Meier. Instagram

Christian Meier se encuentra promocionando su nuevo material de nombre ‘Dejavú’, con el que regresa a la música después de veinte años, tiempo en los que se dedicó a ser actor de éxitos internacionales en novelas, películas y series.

Pero ahora se ha vuelto a enamorar de la música y desea que todo sus seguidores escuchen sus nuevas canciones, que tiene en sus plataformas digitales para luego iniciar con las giras por Lima y el interior de país. Así lo contó en una extensa entrevista para Somos, ‘El Comercio’.

Además, afirmó que su relación con las redes sociales ha ido cambiando en el tiempo. Hace dos años, durante la pandemia, se vio obligado a abrir su cuenta de TikTok debido a la presión mediática, pero luego lo ha tomado como una herramienta para promocionar su música.

“Me sentí obligado (abrir su cuenta de TikTok), sí. La biografía decía: ‘no esperen bailecitos’ y terminé haciendo uno para una canción mía (ríe)”, expresó.

Por otro lado, el artista comentó que usa de forma esporádica su cuenta de Twitter, donde lo siguen un millón de followers, pues considera que ahora es un espacio donde la gente discute mucho y ya no es divertido.

“Fui uno de los primeros peruanos en entrar en el 2009… antes era más divertido, hoy es un lugar para que la gente se pelee. Me da pena por muchos. Yo posteo y me voy, a menos que pida que me recomienden películas para el fin de semana. Pero no estoy pendiente de las respuestas” puntualizó.

Christian Meier responde a usuario que lo insultó en Twitter.

Las redes sociales, una herramienta fundamental para la música

Christian Meier comentó que ahora promocionar un disco es muy diferente que años anteriores, lo más beneficioso de todo, es que se puede hacer desde la casa, usando las redes sociales desde un móvil o una computadora.

“Hay herramientas de las que te tienes que ocupar como las redes sociales. Por trabajo tienes que estar en estas. En la actualidad ya no existe la venta de discos, estos se reproducen en plataformas digitales y se sacan los sencillos uno por uno para estirar la vida de todo el material el mayor tiempo posible” explicó.

Nuevo material ‘Dejavú’

Después de 20 años, el también actor retomó sus proyectos en la música. Sucede que, durante la pandemia, Meier se reencontró con esta pasión que tenía desde muy joven, cuando integró ‘Arena Hash’. Pasó sus días escribiendo, tocando, ensayando hasta que se animó a buscar a algunos amigos músicos y grabaron dos temas, que colgaron en su cuenta de Youtube.

Luego de ello, decidió grabar un disco y se fue hasta Los Ángeles para buscar a un amigo productor y crear juntos su nuevo disco ‘Dejavú’. Su trabajo está conformado por nueve canciones, dos de las cuales ya están pegando en las plataformas como Spotify y YouTube.

“Después del cuarto sencillo, que será en el primer trimestre del 2023, sacaremos el disco físico con algún regalo extra: nuevas canciones, quizá”, indicó.

Además, comentó que desea que sus nuevas temas lleguen a todos y espera con muchas ansias las giras en el Perú. “Mi ambición con las nuevas canciones es que lleguen a todos lo que se pueda y hacer giras de nuevo, que es lo que más me gusta de todo”, resaltó.

El fenómeno ‘Carreteras Mojadas’

Su tema emblema, ‘Carreteras Mojadas’ ha cumplido este año 25 años desde que salió en las radios. En anteriores entrevistas, Meier comentó que jamás tendría un hit como este y le parece una especie de misterio sin resolver que aún la sigan escuchando jóvenes y adultos.

“Yo creo que lo de ‘Carreteras mojadas’ no va a volver a pasar con nadie. A nivel Perú fue un fenómeno difícil de igualar. Ese es un misterio sin resolver. No tengo una explicación sobre lo que le sigue pasando a esa canción. Es una buena canción que estuvo en mi primer disco, sí, también fue la cortina de una telenovela que duró cuatro meses, pero que hacía 25 puntos de rating cada día. ¿Por qué la siguen cantando hoy chicos de 25 años?... Eso no volverá a pasar”, explicó.

SEGUIR LEYENDO