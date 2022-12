Pedro Castillo: “no está decidido” su asistencia al Congreso para defenderse de moción de vacancia

Congreso debatirá moción de vacancia contra Pedro Castillo el miércoles 07 de diciembre.

Luego que el presidente de la República, Pedro Castillo reenviara los documentos de la moción de vacancia que el Congreso le había remitido, su abogado, José Palomino, explicó que aún no se define si se presentarán el próximo 07 de diciembre en el Parlamento.

En diálogo con RPP Noticias, el letrado señaló que se estaría “vulnerando el derecho a la defensa” del jefe de Estado al no adjuntar en los folios de la moción los 14 documentos que sustentan las acusaciones de “imputación gravísima”. El hecho, según el abogado, no permiten que el presidente se defienda.

“Nos han dejado en estado de indefensión, no hay un derecho a la defensa porque tiene que haber una comunicación previa y detallada de la imputación. No esta de por medio el principio de la carga de la prueba y estos hechos se tienen que probar”, mencionó José Palomino para el mencionado medio.

El abogado de Pedro Castillo sostuvo que en la moción de vacancia contra el mandatario no se están presentando las pruebas necesarias por lo que consideró que “la están trabajando a vuelo de águila”. En ese sentido, tomó como ejemplo el caso de la denuncia por traición a la patria que culminó con la resolución del Tribunal Constitucional en no continuar con la demanda. “Lo que empieza mal, termina mal, la están trabajando [la moción de vacancia] a vuelo de águila”, indicó.

En ese sentido, descartó que esta respuesta al Congreso sea una jugada legal para tratar de dilatar el proceso. “Yo tengo 40 años en ejercicio de la profesión y no haría una jugada legal. Yo estoy sustentando sobre la base de los folios”, mencionó el letrado.

La defensa de Castillo hizo un llamado al congresista Edward Málaga para que indique dónde se encuentran los 14 documentos dentro de la moción de vacancia presidencial que él aseguró que sí están. “Acá hay una mezcolanza. Lo que han hecho es resumir la denuncia de la fiscal de la Nación, que también es otra mezcolanza, como consecuencia de ella”, agregó.

¿Pedro Castillo asistirá al Congreso?

Los legisladores peruanos debaten moción contra el presidente Pedro Castillo, el tercer intento formal de derrocar al líder izquierdista desde que asumió el cargo el año pasado, calificándolo de incapacitado moralmente para el cargo, en Lima, Perú, el 1 de diciembre de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Al ser consultado sobre si el presidente asistirá al Pleno del Congreso el próximo miércoles 07 de diciembre, Palomino señaló que la decisión todavía está en evaluación porque no se puede establecer una defensa si no se ha tomado conocimiento de los detalles de la imputación contra el jefe de Estado.

“Vamos a esperar con tiempo, prudencia, tiempo, diligencia y con serenidad que resuelva de manera alturada y a la altura de la circunstancias el Congreso y vea efectivamente las 14 pruebas”, señaló.

El abogado enfatizó qie el uso de enlaces de notas e investigaciones periodísticas no son suficientes para “imputación gravísima”. “¿Cómo voy a defender al presidente de la República? Aquí hay prácticamente una vulenración al derecho a la defensa”, cuestionó.

“Los 14 puntos no lo voy a responder porque no están las pruebas, [¿Esa será la estrategia?] No, yo tendría que decirle al Congreso en igualdad de armas. No puedo ir al Congreso cuando no me he empapado de esos 14 ítems, no los tengo”, mencionó.

En ese sentido, reiteró que no está decidido la presencia al Parlamento debido a la falta de dichos documentos que consideran faltantes.

Momentos después de esta entrevista, el presidente de Congreso, José Williams, decidió devolver el folio de la moción de vacancia al presidente Castillo asegurando que la respuesta del jefe de Estado va contra las reglas del Congreso y lo estipulado en la Constitución.

