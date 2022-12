Moción de vacancia: cuatro congresistas de Perú Libre votaron a favor de que se admita a trámite

Agencia Andina.

El último jueves 01 de diciembre, el Pleno del Congreso de la República admitió, con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. La sorpresa del debate fue el “a favor” de cuatro congresistas de la bancada oficialista de Perú Libre.

Se trata de los parlamentarios Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Margot Palacios y Anel Reyes, quienes decidieron votar a favor de la iniciativa promovida por Edward Málaga para que el mandatario acuda al pleno del Parlamento.

A excepción del grupo de Perú Libre, todas las bancadas de ideología izquierda votaron en contra de la moción. En la bancada del lápiz solo ocho la rechazaron, mientras que los cuatro mencionados la aprobaron y uno se abstuvo.

No te lo pierdas: Moción de suspensión: la iniciativa que será impulsada si no se logra la vacancia de Pedro Castillo

Al respecto, el parlamentario no agrupado, Edward Málaga, se mostró contento por la admisión a trámite contra el jefe de Estado.

“Han sido 10 meses de trabajo arduo, no solamente redactando la moción de vacancia, sino generando consensos, tendiendo puentes, venciendo resistencias y en este momento hemos dado un paso significativo hacia la vacancia. No está todo ganado, para nada, pero también se refleja en el número de votos (73) que vamos avanzando”, indicó a RPP Noticias.

Perú Libre se arrepiente de Pedro Castillo

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre.

El pasado domingo, el congresista Waldemar Cerrón se presentó en el programa Panorama donde reveló que Perú Libre se arrepentía de haber acompañado al presidente Pedro Castillo porque no está cumpliendo el ideario. En ese sentido, enfatizó que desde la campaña electoral se prometió el cambio de Constitución y aún no lo cumplen.

“Tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido el tema político, a través del presidente actual, porque no está cumpliendo el ideario. No es personal, ojo. No es un tema de que se está distribuyendo la cuota de poder como mucha gente quiere decirlo. Nosotros hicimos una campaña, el cambio de Constitución y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar si a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos”, mencionó el hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

¿Cuándo se debatirá la moción de vacancia?

Durante las votaciones en el pleno para admitir a debate la moción de vacancia presidencial, el Pleno también estableció que el próximo miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo asista al Poder Legislativo para ejercer su derecho a la defensa.

Ese mismo día los parlamentarios debatirán y votarán por si se aprueba la destitución del mandatario “por incapacidad moral permanente”. Para que la moción sea aprobada, los congresistas necesitan 87 votos a favor, caso contrario el proceso será enviado al archivo.

Algunos parlamentarios de oposición evalúan buscar otros métodos para sacar a Castillo del poder como es la suspensión presidencial que fue vista en la comisión de Constitución.

SIGUE LEYENDO